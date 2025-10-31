W Polsce nagle zrobi się 20 stopni. Jest konkretna data

Synoptycy nie mają dobrych wiadomości dla miłośników zimowej aury – pod koniec października i na początku listopada nie można spodziewać się żadnych oznak zimy. Wręcz przeciwnie, czeka nas wyraźne ocieplenie. Temperatury mogą być nawet o 10 stopni Celsjusza wyższe niż średnie dla tego okresu z poprzednich lat.

Wszystkich Świętych 2025. Taka będzie pogoda w Polsce

Przełom października i listopada zapowiada się wyjątkowo ciepło, a opady śniegu na nizinach i wyżynach są mało prawdopodobne przynajmniej przez najbliższe dwa tygodnie.

W piątek 31 października w całej Polsce na termometrach zobaczymy 10–15 stopni Celsjusza. W dniu Wszystkich Świętych słupki rtęci jeszcze podskoczą – średnio do 14–18 stopni, a na Śląsku i w Małopolsce oraz na Podkarpaciu miejscami zobaczymy aż 19–20 kresek.

To dość spore zaskoczenie jak na sam środek jesieni. Nieco chłodniej na północy, jednak i tutaj temperatury będą wysokie, nawet powyżej 14 stopni Celsjusza.

Z prognoz pogody wynika, że Polska znajdzie się blisko wyżów, dlatego w najbliższych dniach opady deszczu mają być sporadyczne (głównie w niedzielę i poniedziałek, 2-3 listopada). Meteorolodzy mają jednak złe wieści. W zdecydowanej części kraju porywy wiatru mają dochodzić do 50-60 km/h, a na terenach górzystych przekraczać 90 km/h.

Pogoda w Polsce na długi weekend w listopadzie

Eksperci przewidują, że w drugiej dekadzie listopada ma przeważać sucha pogoda. Chociaż temperatury nieco spadną – do 7-12 stopni Celsjusza, to nadal – jak na ten miesiąc w roku – będzie stosunkowo ciepło.

Zmiany w pogodzie mają nastąpić dopiero w drugiej połowie listopada. Wówczas temperatura ma spaść do 4-7 stopni Celsjusza. Co więcej, do Polski przedostaną się niże z frontami atmosferycznymi, które przyniosą ze sobą częstsze opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru.

Niewykluczone, że to właśnie w tym czasie wystąpią pierwsze w tym sezonie opady deszczu ze śniegiem i śniegu na nizinach. Ponieważ w ciągu dnia temperatury będą dodatnie, nie ma co liczyć na prawdziwie zimowe akcenty.

