Śnieg i 20 stopni. Taki będzie listopad w Polsce

Do tej pory pierwsze oznaki zimy można było obserwować tylko w obszarach podgórskich i górskich.

Pogoda na listopad 2025. Kiedy spadnie śnieg?

Według synoptyków z dostępnych prognoz wynika, że pod koniec października oraz na początku listopada nie należy spodziewać się nadejścia zimy. Wręcz przeciwnie – przewidywane jest wyraźne ocieplenie, a temperatura miejscami może przekroczyć 15–20 stopni Celsjusza. W niektórych rejonach termometry mogą pokazać co o tej porze roku jest dość nietypowe.

Na początku tygodnia w Karpatach i Karkonoszach możliwe są jeszcze opady śniegu, jednak zbliżająca się odwilż obejmie również górskie rejony, powodując szybkie topnienie pokrywy śnieżnej, także w najwyższych partiach Tatr i Sudetów.

Według prognoz początek listopada zapowiada się wyjątkowo ciepło, a szanse na wystąpienie opadów śniegu na nizinach i wyżynach są znikome przynajmniej w ciągu najbliższych 10–14 dni.

Pogoda na 11 listopada i długi weekend

Meteorolodzy twierdzą, że w długi weekend (8-11 listopada) do Polski napłyną chmury, które przyniosą opady w wielu częściach kraju. Suma opadów ma się wahać od 8 milimetrów w województwie świętokrzyskim do około 15 mm na północy i w regionach podgórskich.

Z kolei w drugiej połowie miesiąca pogoda ma się znacząco pogorszyć. W wielu rejonach Polski mają występować intensywne opady deszczu, którym mają towarzyszyć silne podmuchy wiatru a miejscami także epizody śnieżne.

Według meteorologów temperatura ma być mocno zmienna – od krótkich okresów ocieplenia po nagłe spadki temperatur.

Modele długoterminowe pokazują, że pod koniec listopada możliwe jest znaczne ochłodzenie, prowadzące do wystąpienia silniejszych mrozów. Nocami temperatura może spaść nawet do kilku stopni poniżej zera.

