Niebezpieczna pogoda w Polsce. Alerty IMGW w dwóch województwach

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Największe zagrożenie obejmuje północne województwa – zachodniopomorskie i pomorskie. To właśnie tam spodziewane są najsilniejsze podmuchy, które mogą lokalnie osiągnąć nawet 75 kilometrów na godzinę.

Alerty obowiązują do południa, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 procent.

Alerty IMGW dla dwóch województw

Zagrożone jest województwo zachodniopomorskie, a konkretnie powiaty: koszaliński, sławieński oraz miasto Koszalin. Ostrzeżenie wydano również dla województwa pomorskiego, powiatów: lęborski, słupski oraz miasto Słupsk.

„Na tym obszarze prognozowany jest silny, zachodni i południowo-zachodni wiatr osiągający w porywach 75 kilometrów na godzinę” – poinformował IMGW.

Różnica ciśnienia napędza wichury. Bałtyk szaleje

Synoptycy tłumaczą, że gwałtowny wiatr to efekt dużej różnicy ciśnienia atmosferycznego, jaka obecnie występuje nad Polską. Na północy kraju barometry pokazują około 1000 hektopaskali, podczas gdy na południu wartość ta sięga 1015 hektopaskali. Taki kontrast sprawia, że wiatr przybiera na sile w całym kraju, jednak najmocniejsze porywy występują właśnie na północy.

Oprócz silnego wiatru nad Bałtykiem rozszalał się potężny sztorm, którego siła dochodzi do 8 stopni w skali Beauforta.

IMGW apeluje o ostrożność w pasie nadmorskim i unikanie spacerów w pobliżu wybrzeża. W takich warunkach możliwe są lokalne podtopienia, przewrócone drzewa czy utrudnienia w komunikacji morskiej.

Pogoda na środę

Jak już wcześniej informowaliśmy, po kilku typowo jesiennych dniach wreszcie nadchodzi poprawa pogody. W środę możemy spodziewać się spokojniejszej niż ostatnio aury. Na niebie pojawi się więcej przejaśnień, a deszczu będzie wyraźnie mniej.

Już od rana w większości regionów kraju temperatura wzrosła powyżej zera, a niebo się rozpogadza. Nieco więcej chmur i przelotnych opadów utrzyma się jeszcze na północy, w górach oraz na wschodzie kraju, gdzie lokalnie – zwłaszcza na wybrzeżu – deszcz może być bardziej intensywny.

W ciągu dnia z każdą godziną będzie coraz więcej rozpogodzeń. Po południu niemal w całej Polsce zrobi się pogodnie. Jedynie od Zatoki Gdańskiej po Podlasie oraz w Tatrach możliwe są jeszcze niewielkie, przelotne opady, które będą jednak stopniowo zanikać.

