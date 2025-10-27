Taka będzie zima 2025/2026. Wtedy spadnie śnieg. Meteorolodzy już wiedzą

W niedzielę śnieżyca sparaliżowała ruch na Dolnym Śląsku, a w poniedziałek grubość pokrywy białego puchu na Kasprowym Wierchu ma wynieść 13 cm. Kiedy opady śniegu pojawią się w innych regionach Polski?

Kiedy spadnie śnieg? Nowa prognoza IMGW

Z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że przelotne opady śniegu – nie tylko w górach – mogą pojawić się w innych obszarach kraju w połowie listopada. Również w tym czasie mogą wystąpić przymrozki – szczególnie na wschodzie, północy i w centrum Polski.

W górach i na Podhalu temperatury będą niższe niż w innych regionach kraju, a to sprawi, że warstwa białego puchu będzie mogła utrzymać się dłużej. W innych częściach Polski zamiast opadów śniegu bardziej prawdopodobne są opady śniegu z deszczem.

Taka będzie zima 2025/2026. Eksperymentalna prognoza IMGW

IMGW zaprezentowało eksperymentalną prognozę pogody. Styczeń może przynieść niespodzianki. „W całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020” – czytamy w komunikacie wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To oznacza, że temperatury będą wyższe niż przez ostatnie blisko 30 lat i będzie więcej opadów – na tym etapie nie można jeszcze przewidzieć, czy będą to opady deszczu, deszczu ze śniegiem czy śniegu.

Natomiast jeśli chodzi o grudzień, to zarówno w przypadku temperatury, jak i intensywności opadów, nie prognozuje się wystąpienia anomalii. W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będą mieścić się w zakresie normy wieloletniej.

Czytaj też:

IMGW ostrzega przed wichurami. To wina niżu JoshuaCzytaj też:

IMGW opublikowało prognozę. Taka pogoda będzie we Wszystkich Świętych