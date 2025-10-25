Taka będzie zima 2025/2026. Styczeń zaskoczy. Nowa prognoza eksperymentalna

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową na najbliższe trzy miesiące. W listopadzie średnia miesięczna temperatura powietrza na przeważającym obszarze kraju „najprawdopodobniej będzie kształtować się w zakresie normy wieloletniej”.

„Na północnym zachodzie kraju możliwa temperatura powyżej normy wieloletniej. W całej Polsce miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020” – czytamy.

Jeśli chodzi o grudzień, zarówno w przypadku temperatury, jak i intensywności opadów nie prognozuje się wystąpienia anomalii. „W całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020” – czytamy na stronie IMGW.

Zaskoczenie może przynieść styczeń. „W całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020” – podało IMGW. To oznacza, że temperatury będą wyższe niż przez ostatnie blisko 30 lat i będzie więcej opadów – nie wiadomo jednak, czy będą to opady deszczu czy śniegu.

Niektórzy myślami nie wybiegają jeszcze aż tak daleko. W sobotę 25 października zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, miejscami możliwe rozpogodzenia. Gdzieniegdzie – zwłaszcza na południu kraju – pojawią się przelotne opady deszczu. W godzinach porannych na Suwalszczyźnie wystąpią jednostajne opady. W górach należy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem i śniegu, a przyrost pokrywy białego puchu w szczytowych partiach Karkonoszy może wynieść do 5 cm.

Temperatura maksymalna będzie na poziomie od ok. 8 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, do 12 stopni na zachodzie i 13 stopni w Kotlinie Sandomierskiej. Wiatr nad morzem i w rejonach podgórskich umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na ogół południowo-zachodni. Wysoko w Beskidach wiatr w porywach osiągnie do 75 km/h, w Tatrach do 90 km/h, w Sudetach do 100 km/h. Może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

