Prognoza na 1 listopada. Pogoda we Wszystkich Świętych wielu zaskoczy

Do uroczystości Wszystkich Świętych pozostał nieco ponad tydzień. Tego dnia wiele osób wyjeżdża, aby odwiedzić cmentarze, na których spoczywają ich bliscy. Pojawiają się zatem pytania o pogodę – i to nie tylko ze względu na aurę, ale także zachowanie bezpieczeństwa na drogach.

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych. Może być blisko 20 stopni Celsjusza!

Z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że 1 listopada na południu kraju termometry mogą wskazać nawet 18-19 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie na północnym-wschodzie, gdzie należy spodziewać się temperatury na poziomie 12-13 stopni. W środkowej części kraju będzie od 15 do 18 stopni, a na zachodzie od 14 do 17 stopni.

Zgodnie z najnowszą prognozą pogody 1 listopada będzie nie tylko ciepło, ale też pogodnie i sucho. Słabe opady deszczu mogą wystąpić jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Warto przypomnieć, że długoterminowe prognozy są obarczone sporym ryzykiem błędu i należy je traktować jako pewnego rodzaju wskazówkę, a nie brać za pewnik.

Prognoza pogody na 23 października. Temperatura wystrzeliła!

Nie wszyscy jednak myślami wybiegają już tak daleko, a skupiają się na tu i teraz. IMGW prognozuje, że dzisiaj w godzinach popołudniowych wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu i w centrum okresami rozpogodzenia. Na zachodzie oraz w górach, a początkowo także na północnym wschodzie należy spodziewać się opadów deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni na północnym wschodzie, ok. 16 stopni w centrum, do 21 stopni miejscami na południu kraju. Wiatr umiarkowany, porywisty, na obszarach podgórskich okresami także dość silny i w porywach lokalnie do 85 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach do 110 km/h, a w Tatrach do 130 km/h.

Czytaj też:

Jesień przyniesie letnie temperatury. Potężna wolta w pogodzieCzytaj też:

„Wystrzał” temperatury, wichury i śnieg. Tak pogoda podzieli Polskę