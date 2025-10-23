Jesień przyniesie letnie temperatury. Potężna wolta w pogodzie
Udostępnijdodaj Skomentuj

Jesień przyniesie letnie temperatury. Potężna wolta w pogodzie

Dodano: 
Pogoda na jesień
Pogoda na jesień Źródło: Shutterstock / MVolodymyr
Jesień pokaże dziś swoje zmienne oblicze. Choć na termometrach zobaczymy niemal wiosenne wartości, nie wszędzie będzie pogodnie.

Poranek przywitał mieszkańców Polski głównie pochmurnym niebem. Większe przejaśnienia pojawiły się jedynie na południu kraju i miejscami w centrum. W wielu regionach, zwłaszcza na wschodzie, tworzyły się gęste mgły i zamglenia, które ograniczały widzialność nawet do 200 metrów. Przelotne opady pojawiły się głównie na Suwalszczyźnie i Podlasiu.

Strumień jesiennego ciepła nad Polską

W ciągu dnia przewiduje się zachmurzenie umiarkowane do dużego. Początkowo przelotny deszcz może jeszcze występować we wschodnich regionach, jednak z biegiem godzin kolejna strefa opadów zacznie przesuwać się nad zachodnią część kraju. W centrum i na południu raczej bez deszczu, ale lokalnie mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura znacznie wzrośnie. Mieszkańcy Podlasia na termometrach zobaczą około 12-13 stopni Celsjusza, z kolei przebywający na Warmii, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej 14-16 stopni Celsjusza. W większości kraju temperatury sięgną 17-19 stopni Celsjusza.

Najcieplej będzie w Małopolsce – nawet 20 stopni, a lokalnie o 1-2 stopnie więcej.

Wiatr powieje z kierunków południowych, umiarkowanie lub dość mocno. W rejonach podgórskich, gdzie pojawi się wiatr halny, jego porywy mogą osiągać 70-80 kilometrów na godzinę.

Noc z chmurami i deszczem. Wracają mgły

W nocy prognozuje się pełne zachmurzenie i liczne opady deszczu, które będą stopniowo przemieszczać się na wschód kraju – tam dotrą dopiero nad ranem. W wielu miejscach ponownie wystąpią gęste mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura nocna wyniesie około 8 stopni Celsjusza na Podhalu, 13-14 stopni Celsjusza w pasie od Mazowsza po Lubelszczyznę i Podkarpacie. W większości regionów: 9-11 stopni Celsjusza.

Wiatr pozostanie południowy, umiarkowany do dość silnego, a w górach porywisty – z wyraźnym wpływem halnego.

Czytaj też:
Polskie lasy kryją kulinarne perełki. Oto grzyby, których nie znaszCzytaj też:
Złe wieści dla kierowców. Tej zimy zapłacą więcej

Opracowała:
Źródło: IMGW