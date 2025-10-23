Pogoda na 11 listopada. Taki będzie długi weekend w Polsce

Pogoda w ostatnich dniach jest wyjątkowo zmienna. Po weekendzie, w trakcie którego do Polski napłynęło zimne, arktyczne powietrze, początek tygodnia przyniósł spore ocieplenie. W czwartek 23 października w niektórych regionach kraju termometry pokazały nawet 20 stopni. Do tego w zdecydowanej części kraju było pogodnie i słonecznie.

Tymczasem meteorolodzy opracowali już pierwsze pogody na listopad. Według ekspertów cały miesiąc ma być średnio o 1-2 stopnie Celsjusza cieplejszy niż w poprzednich latach.



Początek listopada ma być umiarkowanie chłodny. Z modeli ECMWF wynika, że w dniu Wszystkich Świętych termometry mają pokazać od 8 do 14 stopni. najcieplej będzie na południu oraz na południowo-zachodnich krańcach Polski. W nocy temperatura ma spadać do około 2-6 stopni Celsjusza. Synoptycy nie przewidują większych opadów deszczu ani silniejszych podmuchów wiatru, tak więc pogoda będzie sprzyjać spacerom na cmentarze.

Z prognoz IMGW wynika, że w pierwszej połowie listopada temperatura w całym kraju ma przekroczyć 10 stopni Celsjusza. Na południowych krańcach Polski na termometrach zobaczymy nawet 15 kresek. Ochłodzenie pojawi się dopiero w drugiej części miesiąca. Wówczas temperatury w ciągu dnia mają spaść do 5-10 stopni. Opady mają występować dość często, ale przy tym nie powinny okazać się szczególnie intensywne.

Meteorolodzy twierdzą, że w długi weekend (8-11 listopada) do Polski napłyną chmury, które przyniosą opady w wielu częściach kraju. Suma opadów ma się wahać od 8 milimetrów w województwie świętokrzyskim do około 15 mm na północy i w regionach podgórskich. Nie jest wykluczone, że w górach spadnie śnieg.

W poniedziałek i wtorek (10-11 listopada) anomalia sumy opadu w tym tygodniu na niemal całym obszarze kraju przekroczy 100 proc. Takie wnioski płyną z modelu ECMCF.

