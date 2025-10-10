Pogoda na długi weekend. Meteorolodzy mają złe wieści

Wraz z nadejściem kalendarzowej i astronomicznej jesieni, do Polski napłynęły fale chłodnego powietrza. Pierwsze dni października były raczej chłodne i wietrzne. Według synoptyków z IMGW druga i trzecia dekada miesiąca przyniosą albo temperatury w okolicach normy, albo poniżej. Na termometrach zobaczymy zazwyczaj około 10-15 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na listopad 2025 w Polsce

Meteorolodzy opracowali już pierwsze prognozy na listopad. Wynika z nich, że zarówno temperatura, jak i opady będą mieścić się w granicach średniej i to we wszystkich regionach Polski. Eksperci nie wykluczają, że w połowie miesiąca mogą się pojawić pierwsze opady śniegu. I to nie tylko w rejonach gór, ale również na nizinach. Biały puch długo się jednak nie utrzyma, ponieważ w ciągu dnia temperatury będą dodatnie.

Między 3 a 9 listopada temperatura maksymalna może wahać się między 7 stopniami w rejonach podgórskich, 8 stopniami na północnym wschodzie a 11 stopniami na południowym zachodzie i w województwie małopolskim. Według wstępnych prognoz suma opadów ma się wahać od 8 milimetrów w województwie świętokrzyskim do około 15 mm na północy i w regionach podgórskich.

Pogoda na 11 listopada i długi weekend

Z układu kalendarza wynika, że w listopadzie będziemy mogli cieszyć się długim weekendem. Wszystko dlatego, że obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości wypada we wtorek.

Według meteorologów między 10 a 16 listopada możemy się spodziewać średniej maksymalnej temperatury w wysokości od 6 stopni w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie do 9 stopni miejscami na północy i na południowym zachodzie.

Z prognoz długoterminowych wynika, że anomalia sumy opadu w tym tygodniu na niemal całym obszarze kraju przekroczy 100 proc. Poniżej normy ma być jedynie miejscami na południu kraju.

