Wtedy w Polsce spadnie śnieg. Meteorolodzy już wiedzą

Tegoroczne lato nie rozpieszczało nas pod względem pogody. Na palcach jednej ręki można policzyć dni, kiedy termometry pokazywały ponad 30 stopni Celsjusza. Zamiast upalnego lata często mieliśmy do czynienia z pogodą przypominającą późną wiosnę. Jak się okazuje, o złotej polskiej jesieni także możemy zapomnieć.

Wraz z początkiem października do Polski napłynęło chłodne powietrze. W ciągu dnia termometry w zdecydowanej większości regionów Polski pokazują maksymalnie 15 kresek.

Pogoda na piątek 10 października

Synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska przekazała, że piątek 10 października będzie pochmurny, miejscami pojawią się opady deszczu, szczególnie w południowych regionach kraju. Termometry wskażą od 8-9 stopni w rejonach podgórskich do około 13-14 stopni w centrum kraju oraz na wybrzeżu.

W wielu częściach Polski mocniej odczujemy wiatr – w centrum porywy mogą dochodzić do 55 km/h a w górach nawet do 80 km/h.

Śnieg w październiku? Nowe prognozy pogody

Jak się okazuje, już wkrótce w naszym kraju może się pojawić śnieg. Według synoptyków z IMGW oraz amerykańskiego modelu GFS, w połowie października nocami temperatura ma spaść poniżej 0 stopni. Wraz z zimnym frontem związanym z niżem przesuwającym się w kierunku Rosji znad Skandynawii, w Polsce może się pojawić biały puch.

Zdaniem ekspertów pierwsze opady śniegu (nie w górach) mają wystąpić w okolicach 21 października. Biały puch ma się pojawić m.in. ma Podlasiu, a także na Warmii oraz Pomorzu. Eksperci zaznaczają jednak, że mogą to być opady krótkotrwałe – śnieg stopi się w ciągu kilku godzin, ponieważ w ciągu dnia nadal będziemy mieć kilka stopni powyżej 0.

Zima w Polsce. Kiedy spadnie śnieg?

Z długoterminowych prognoz na nadchodzącą zimę przez ekspertów z Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych wynika, że grudzień oraz luty mają być bardzo wilgotnymi miesiącami, co znacząco zwiększa szanse na opady śniegu.

Z kolei prognozy opracowane przez Centrum Modelowania Środowiskowego NCEP wskazują, że na przełomie listopada i grudnia mogą wystąpić pewne opady śniegu, jednak głównie w południowych regionach kraju, w szczególności partiach górskich.

