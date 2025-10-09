Taka będzie zima 2025/2026. Kiedy spadnie śnieg? Meteorolodzy mają nowe wieści

Z najnowszych modeli CFS, opracowanych przez Centrum Modelowania Środowiskowego NCEP, płynie jednoznaczny wniosek: zima 2025/2026 w Polsce ma być cieplejsza o ok. 2-3 stopnie Celsjusza niż wieloletnia średnia. Meteorolodzy zapowiadają, że okresy, kiedy temperatury będą utrzymywały się poniżej zera, będą krótkie.

Eksperci nie mają dobrych wieści dla miłośników białego szaleństwa, którzy wyczekują momentu, kiedy spadnie śnieg i liczą na to, że będzie się długo utrzymywał. Ze względu na to, że ogólny trend wskazuje na stosunkowo ciepłą zimę, nie można liczyć na pokaźną śnieżną pokrywę, a w grę będą wchodziły jedynie krótkie epizody śnieżne, po których szybko będzie dochodziło do odwilży. Jak podało rmf24.pl, lekkie przymrozki będą przeplatały się z ociepleniami, co może bardziej odzwierciedlać jesienny, a nie zimowy charakter.

Pogoda na zimę 2025/2026. Kiedy spadnie śnieg? Meteorolodzy mają nowe wieści

Z długoterminowych prognoz wynika, że na większości nizin biały puch może pojawić się po raz pierwszy w ostatnich dniach listopada lub na początku grudnia. Nie zmienia to jednak faktu, że lokalne śnieżyce mogą wystąpić wcześniej. Jeżeli nawet do tego dojdzie, nie będą one długotrwałe.

Listopad i grudzień mają przebiegać bez większych anomalii. W styczniu prognozuje się wyższą niż norma temperaturę i zwiększone opady w wielu regionach kraju – częściej będą to jednak opady deszczu niż śniegu. Nie wyklucza się także pojawiania się lokalnych burz śnieżnych, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. Trzeba też pamiętać, że ograniczona warstwa śniegu to jednocześnie mniejszy magazyn wody w glebie, co może skutkować obniżonymi stanami rzek i podwyższonym zagrożeniem suszą w kolejnych tygodniach i miesiącach.

