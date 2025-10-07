Polska złota jesień tuż za rogiem. Niespodziewany zwrot w pogodzie

Pierwsze dni października nie należały do łaskawych. Nad Polską dominowały chłodne masy powietrza, przynosząc niskie temperatury, silny wiatr i uciążliwe opady. Choć termometry w niektórych miejscach wskazywały 16-17 stopni Celsjusza, odczuwalnie było znacznie zimniej.

Niebo w większości regionów pozostawało zasnute chmurami, a tylko miejscami pojawiały się krótkie przejaśnienia. Synoptycy przewidują, że w najbliższych dniach poprawa pogody będzie jedynie symboliczna – lokalne deszcze wciąż mogą występować w centrum, na południu i we wschodniej części kraju.

Weekend przyniesie ocieplenie. Na jak długo?

Nieznaczne ocieplenie zapowiadane jest już w weekend 11-12 października. Niedziela ma być pogodniejsza, a przelotne opady zanikną. Mimo to temperatura pozostanie umiarkowana – maksymalnie 13-15 stopni Celsjusza.

To typowe wartości dla października, jednak z pewnością nie zaspokoją tęsknoty wielu miłośników lata za cieplejszymi dniami. Nadzieję dla nich dają prognozy na dalszą część miesiąca, kiedy to do kraju może napłynąć cieplejsze powietrze znad południa Europy.

Babie lato coraz bliżej. Wróci słońce i nawet 20 stopni

Według najnowszych analiz meteorologicznych przełom w pogodzie może nastąpić około połowy października. Nad Skandynawią i Morzem Bałtyckim uformuje się silny wyż, którego ciśnienie może sięgnąć 1040 hektopaskali.

To właśnie on ma szansę przynieść do Polski wyraźne ocieplenie. Temperatura w wielu regionach może wzrosnąć do 18-20 stopni Celsjusza, a niebo stanie się przejrzyste i niemal bezchmurne. Typowe dla tego zjawiska będą natomiast chłodne poranki i zimne noce, którym mogą towarzyszyć lekkie mgły.

Czym właściwie jest babie lato i skąd się bierze?

Babie lato to charakterystyczny okres jesiennej pogody, kiedy po chłodnych dniach przychodzi krótka fala ciepła i słońca. Zazwyczaj występuje pod koniec września lub na początku października, choć w tym roku może pojawić się nieco później.

Zjawisko to jest efektem działania wyżu barycznego, czyli układu wysokiego ciśnienia, który zatrzymuje napływ chłodnego i wilgotnego powietrza znad Atlantyku. Dzięki temu pojawia się sucha, stabilna i słoneczna aura, tak pożądana po deszczowych tygodniach.

Jak długo potrwa? Wszystko zależy od trwałości wyżu – jeśli utrzyma się wystarczająco długo, październik może jeszcze zaskoczyć prawdziwą, złotą, polską jesienią.

