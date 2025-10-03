Taka będzie zima 2025/2026 w Polsce. Meteorolodzy mają złe wieści

Wraz z nadejściem astronomicznej i kalendarzowej jesieni, do Polski wkroczyła fala zimnego powietrza. Chociaż w wielu regionach Polski dni są słoneczne i bez opadów, to temperatury są już wyraźnie niższe. W ciągu dnia termometry pokazują maksymalnie 12-16 stopni Celsjusza. Nocami odnotowano już pierwsze przymrozki i to nie tylko przy gruncie.

Pogoda na zimę 2026. Meteorolodzy już wiedzą

Tymczasem meteorolodzy przygotowali już pierwsze długoterminowe prognozy pogody na zimę. Centrum Modelowania Środowiskowego NCEP opracowało model CFS z którego wynika, że w tym roku w Polsce opady śniegu będą należeć do rzadkości.

Pierwszych większych opadów możemy się spodziewać na przełomie listopada i grudnia. W tym wypadku mowa jest o południowych regionach kraju, w szczególności partiach górskich.

Co więcej, według ekspertów wyjątkowo mroźne dni również nie będą zdarzały się często. Termometry mają pokazywać średnio nawet 2,5 stopnia więcej, niż przewidują normy.

Synoptycy z IMGW również przewidują, że zima będzie łagodna. Listopad i grudzień mają nie odbiegać pod względem temperatur i opadów od tego, co znamy z poprzednich lat. Nieco więcej zmian może przynieść styczeń – wówczas ma być znacznie więcej opadów, jednak przeważać ma deszcz, nie śnieg.

Taka będzie zima 2025/2026. Meteorolodzy mają złe wieści

Zupełnie inny model tegorocznej zimy opracowali badacze z Uniwersytetu Rutgersa, którzy wzięli pod lupę sytuację na Syberii. Na początku września utworzyła się tam duża pokrywa śnieżna – według badaczy jest ona czwartą najbardziej rozległą w historii pomiarów satelitarnych, co może się przełożyć na znacznie ostrzejszą i bardziej śnieżną zimą w Europie.

Istnieją badania, które mówią wprost, że zwiększona pokrywa śnieżna na Syberii powoduje lokalne chłodzenie powierzchni Ziemi i sprzyja napływowi zimnego powietrza do Europy. Fakt, że w tym sezonie wzrost pokrywy śnieżnej jest szybszy niż zwykle, zdaniem meteorologów zwiększa prawdopodobieństwo mrozów i opadów śniegu w Europie już na przełomie listopada i grudnia.

Eksperci zastrzegają jednak, że na ostateczną pogodę wpływ mają również inne czynniki m.in. aktywność słoneczna oraz zasięg lodu morskiego w Arktyce.

