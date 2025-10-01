Taki będzie początek października. Nawet 7 cm pokrywy śniegu! Nowa prognoza

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę na 1 października. W dzień na południu kraju będzie występować zachmurzenie duże. Należy się także spodziewać przelotnych opadów deszczu, a w górach – deszczu ze śniegiem i śniegu. Tam przyrost pokrywy białego puchu może wynieść od 3 do 7 cm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowanie i duże, a jedynym obszarem, gdzie nie spadnie deszcz, będzie północno-wschodnia część kraju.

Prognoza na początek jesieni 2025. Spadnie śnieg, będą przymrozki

Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 14 stopni na północnym zachodzie kraju, a w rejonach podgórskich wartości na termometrach będą oscylować od 5 do 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr w porywach nawet do 60 km/h.

Jak podało IMGW, w nocy będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wybrzeżu i na południu kraju prognozowane są opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść 5 cm. Lokalnie mogą wystąpić także mgły, które będą ograniczały widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna w kraju od 0 do 4 stopni Celsjusza, miejscami przygruntowe przymrozki do -3 stopni; chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich – około -2 stopnie, a cieplej na wybrzeżu – do 6 stopni. Wiatr na ogół słaby, z sektora północno-wschodniego. Wysoko w górach wiatr w porywach może osiągnąć do 60 km/h.

Fala ocieplenia zmierza do Polski? Jest jeden haczyk

Dla tych, którzy wciąż mają nadzieję na ocieplenie, mamy dobrą wiadomość. Z długoterminowej prognozy pogody wynika, że w kolejnych dniach, od weekendu 4-5 października, znowu termometry zaczną wskazywać wyższe wartości, aby w dniach 7-11 października osiągnąć 18-20 stopni Celsjusza.

Taki stan rzeczy nie potrwa jednak długo, a już 12 października rozpocznie się kolejna fala ochłodzenia. Wówczas temperatura ponownie spadnie i maksymalnie będzie wynosić 15-16 stopni Celsjusza.

