Taka będzie zima 2025/2026. Kiedy spadnie śnieg? Nowa prognoza

Rozpoczęła się kalendarzowa jesień, a wraz z nią znacznie spadła temperatura. Na przełomie września i października wartości na termometrach wahają się od 9 stopni Celsjusza do maksymalnie 15 stopni. Od najbliższego weekendu warunki znowu zaczną się poprawiać, a w dniach 7-11 października temperatura może oscylować nawet w granicach 18-20 stopni Celsjusza.

Taki stan rzeczy nie potrwa jednak długo, bo już 12 października rozpocznie się kolejna fala ochłodzenia. Wówczas temperatura spadnie do 15-16 stopni Celsjusza.

Prognoza na zimę 2025/2026. Kiedy spadnie śnieg?

Niektórzy myślami sięgają jeszcze dalej i zastanawiają się, jaka będzie zima 2025/2026. Z najnowszych prognoz wynika, że temperatury będą utrzymywały się na poziomie wyższym od średniej, a dodatnia anomalia ma wynieść ok. 1-1,5 stopnia Celsjusza. To nie oznacza jednak, że można zapomnieć o warunkach typowych dla tej pory roku.

Z przewidywań Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych i prognoz, które są konstruowane w oparciu o amerykański model CFS, wynika, że zarówno grudzień, jak i styczeń będą cieplejsze o ok. 1 stopień Celsjusza względem średniej wieloletniej. Najchłodniejszym miesiącem zimy ma być luty – wtedy również ma utrzymać się dodatnia anomalia, ale nie przekroczy 0,5 stopnia Celsjusza. To oznacza, że właśnie w tym miesiącu możliwe będą najsilniejsze, a także najdłuższe fale mroźnej pogody.

Jak podaje Onet, z amerykańskich prognoz wynika także, że w grudniu w południowej części Polski ma utrzymywać się wysoka wilgotność i już na początku zimy może spaść tam całkiem sporo śniegu. W pozostałych miesiącach opady mają utrzymywać się w normie, a podczas chłodniejszych okresów białego puchu nie powinno brakować.

