Za kilka dni zrobi się ciepło. Polacy przypomną sobie o lecie

Eksperci z IMGW przygotowali prognozę pogody, która obejmuje daty od 2 do 11 października (od czwartku do soboty – przełom 41. i 42. tygodnia bieżącego roku). Bazowali przy tym na danych z Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody.

Obecnie znajdujemy się w niezbyt komfortowej sytuacji temperaturowej. Sytuacja ulegnie jednak zmianie pod koniec 41. tygodnia. W środku 42. czeka nas zaś bardzo miłe zaskoczenie.

IMGW – za ECMWF – podaje, że dzisiaj, czyli 2 października, temperatury w większości kraju oscylują wokół 10-11 stopni Celsjusza. Tylko w zachodniej części Polski sięgają one 13-14℃. Co czeka nas później?

Zbliża się weekend. Prognoza pogody od piątku do niedzieli. Jaka temperatura będzie między 3 a 5 października?

Podobnie jak w czwartek będzie też w piątek (3 października). Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu termometry wskazywały będą okolice 9℃.

Pojutrze – w sobotę (4 października) sytuacja będzie się poprawiała. Na południu kraju temp. osiągną 13-14℃. Na północy – 10-12℃.

W niedzielę (5 października) będzie najcieplej. Na zachodzie kraju w przeważającej części województw termometry wyświetlą 15℃. Na północnym wschodzie – bliżej 12-13℃.

W środę będzie ciepło. 8 października poczujemy się jak w lecie

W poniedziałek (6 października) temp. na północnym zachodzie oscylowały będą wokół 14-15℃. Im bliżej południa i wschodu, tym chłodniej – 11-12℃.

We wtorek (7 października) zrobi się znacznie, znaczniej cieplej. Na północnym zachodzie kraju termometry wskażą nawet 18℃ w górnych rejonach Ziemi Lubuskiej. Poza tym temp. od 15 do 17℃. Na wschodzie i południu bliżej 12-13℃ (poza Mazowszem – tu 14℃).

W środę (8 października) temperatury przypomni nam o wakacjach, które uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pożegnali w sierpniu. Na zachodzie i południu (Dolny Śląsk, Opolszczyzna i Śląsk) termometry pokażą 20℃. W przeważającej części kraju zaś od 18 do 19℃. A na wschodzie – 16-17℃.

Kiedy będzie ciepło? Ten październikowy weekend trzeba dobrze wykorzystać

W czwartek (9 października) temp. wrócą do znanej nam ostatnio „normy” – 13-14℃. Choć na północy bliżej 13℃.

Podobnie będzie w piątek (10 października) – ale z wyłączeniem południa Polski. W większości kraju temp. spadną do 11-13℃ – poza Zachodnim Pomorzem, gdzie spodziewać można się 14℃. I Podkarpaciem, Ziemią Świętokrzyską, Śląskiem, Małopolską czy Lubelszczyzną – tam nawet 15-16℃.

W sobotę (11 października) znowu lekko się ociepli – na północy i w centrum kraju będzie 12-13℃, natomiast na zachodzie – od 14-15℃. Nieco inaczej będzie na południu i w rejonie Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska i Podkarpacia – tam liczyć możemy na ok. 15℃.

Czytaj też:

IMGW już szykuje ostrzeżenia na październik. Dopadnie nas zimowa auraCzytaj też:

Koniec nocnych pociągów na popularnej trasie. Były zbyt drogie