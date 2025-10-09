Pogoda w listopadzie może zaskoczyć. Jest prognoza na Wszystkich Świętych

Z długoterminowych prognoz wynika, że listopad 2025 r. będzie upływał pod znakiem dynamicznie zmieniających się warunków atmosferycznych. Jak wynika z analiz europejskiego modelu ECMWF i amerykańskiego CFS, to niże będą rozdawały pogodowe karty nad Europą Środkową i Północną. A w listopadzie będzie można spodziewać się zarówno krótkotrwałych epizodów zimowych, ale również dynamicznych frontów, które będą przynosiły zarówno ocieplenie.

Pogoda na listopad 2025. „Masy powietrza o cechach przeważnie polarnomorskich”

„Wstępne analizy sugerują, że w pierwszej połowie miesiąca dominować mogą masy powietrza o cechach przeważnie polarnomorskich, przynosząc łagodniejsze temperatury oraz okresowe opady deszczu. W drugiej części listopada nie można jednak wykluczyć napływu chłodniejszych mas powietrza z północy i wschodu, co zwiększy ryzyko przymrozków oraz przejściowych opadów śniegu w niektórych regionach kraju” – podaje portal fanipogody.pl.

Z udostępnionych analiz wynika, że ilość opadów będzie utrzymywała się powyżej normy. Może wystąpić także znaczna niestabilność troposfery, która sprzyja rozwojowi wichur.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Jaka będzie temperatura?

Mimo że do uroczystości Wszystkich Świętych pozostały trzy tygodnie, niektórzy już dzisiaj szukają odpowiedzi na pytanie, jakie tego dnia będą warunki atmosferyczne. Na przełomie października i listopada – w dniach od 27 października do 2 listopada – średnie temperatury będą utrzymywać się na poziomie ok. 10 stopni Celsjusza – od 9 stopni na północnym wschodzie, do 12 stopni na południu i południowym zachodzie.

W nocy wartości na termometrach będą spadać do 5-8 stopni Celsjusza, w okolicach Zakopanego temperatura może obniżyć się do około 2 stopni. Silniej może popadać na północy i południu Polski.

