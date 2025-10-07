Oto pogoda na najbliższe dni. Będzie pochmurno, spadnie deszcz

Długoterminowa prognoza powstała w oparciu o dane z Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz. W 41. tygodniu (który kończy się 12 października) temperatury we wschodniej części kraju wyniosą 12-13 stopni Celsjusza, natomiast w zachodniej Polsce – około 13-14℃.

W 42. tygodniu, a więc w dniach między 13 a 19 października, termometry po prawej stronie kraju wskazywały będą ok. 10-11℃ (lub 12℃ – na południowym wschodzie). Natomiast po lewej – 11-12℃. W 43. tyg., czyli między 20 a 26 października, na wschodzie Polski spodziewać należy się 9-10℃ (lub 11℃ – na południu). Na zachodzie zaś bliżej 10-11℃. W 44. tyg. sytuacja będzie bardzo podobna, jednak temp. spadną średnio o 1℃ (w porównaniu do 43. tyg.).

A czego możemy spodziewać się w środku tego tygodnia?

Prognoza pogody na najbliższe dni. Zachmurzenie i maksymalnie 16 stopni Celsjusza

Ze środy na czwartek (z 8 na 9 października) zachmurzenie będzie duże lub całkowite – na północnym zachodzie, a początkowo (w nocy) także na południowym wschodzie kraju – ustalili synoptycy z IMGW. Eksperci zaznaczają, że możemy spodziewać się przejaśnień i rozpogodzeń.

Towarzyszyć mogą nam również przelotne opady deszczu.

A co pokażą termometry? „Temperatura minimalna od 5°C. 7°C – na wschodzie, w rejonach podgórskich – do 10°C, 11°C – w centrum i na zachodzie, do 13°C miejscami – na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 12°C na północnym wschodzie i południowym wschodzie, do 16°C na zachodzie i w centrum, w rejonach podgórskich Karpat miejscami – około 10°C” – informują eksperci na oficjalnej stronie instytutu.

Nie unikniemy opadów deszczu

Podobna sytuacja czeka nas z czwartku na piątek (10 października). I w tym przypadku niebo przesłonięte będzie chmurami, ale miejscami przebijać będą przez nie promienie słoneczne.

Spadnie też trochę deszczu.

Poza tym termometry wskażą do 13°C w rejonie Morza Bałtyckiego, a w górach miejscami około 3°C. „Temperatura maksymalna od 11°C do 15°C; w rejonach podgórskich od 8°C do 10°C” – czytamy.

