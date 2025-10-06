Taki będzie październik. Meteorolodzy odsłaniają karty. Nowa prognoza

Zaczęła się kalendarzowa jesień, a wraz z nią nadeszło ochłodzenie. Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl, przygotował autorską, długoterminową prognozę pogody na najbliższe 16 dni. Niż, który przesuwa się nad Skandynawią i podążający razem z nim kolejny niewielki ośrodek niskiego ciśnienia wraz z frontem atmosferycznym – te czynniki nie zapowiadają szczególnie ciepłych warunków w najbliższych dniach.

Prognoza pogody na październik. Tak zaczyna się jesień 2025

Na początku tygodnia pogodę w Polsce będą kształtowały zimne masy powietrza, a ze względu na to do czwartku 9 października włącznie można liczyć na maksymalnie 16 stopni Celsjusza w zachodnich regionach. Nocami – inaczej niż w ostatnich dniach – temperatura nie powinna spadać poniżej zera.

W najbliższy weekend zrobi się trochę cieplej, a wartości na termometrach będą sięgać nawet 18 stopni Celsjusza. Na początku drugiej połowy października temperatura ponownie spadnie i będzie utrzymywała się w przedziale 9-13 stopni. Ale to nie koniec zawirowań w pogodzie i po 19 października ponownie temperatury delikatnie wzrosną i będą oscylować w przedziale 10-16 stopni Celsjusza.

Taka będzie zima 2025/2026. Meteorolodzy już wiedzą

Niektórzy myślami wybiegają znacznie dalej i zastanawiają się, jak będzie zima 2025/2026. Z najnowszych prognoz wynika, że osoby, które oczekują pokaźnej warstwy białego puchu mogą być zawiedzione.

Od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. średnia temperatura ma utrzymywać się powyżej normy, a anomalia wyniesie 1,5-2,5 stopnia Celsjusza. To nie oznacza jednak, że w ogóle nie pojawią się epizody z mroźnymi temperaturami i opadami śniegu. Takie okresy będą występować, ale ze względu na ogólny trend, tego typu warunki nie będą utrzymywały się długo.

