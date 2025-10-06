Będzie coraz chłodniej. IMGW opublikował długoterminową prognozę pogody

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego zaprezentowali długoterminowe przewidywania sytuacji pogodowej w Polsce. Posiłkowali się przy tym danymi, które zebrane zostały przez Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz.

Jakich temperatur spodziewać możemy się między 6 a 12 października (41. tydzień 2025 roku)? Oscylowały będą one wokół 12-13 stopni Celsjusza – we wschodniej części kraju, a także wokół 13-14℃ – gdy bierzemy pod uwagę zachodnią Polskę.

Im dalej w las, tym temperatury będą coraz niższe. Na przełomie listopada i grudnia, czyli w 44. tygodniu tego roku, będzie zimno, ale wciąż w miarę komfortowo – jak na początek listopada i środek jesieni.

Długoterminowa prognoza. Będzie coraz chłodniej

W 42. tygodniu – między 13 a 19 października – temp. obniżą się średnio o około 2℃. Po prawej stronie kraju spodziewać można się 10-11℃ (lub 12℃ – na południowym wschodzie), natomiast po lewej – 11-12℃.

W 43. tyg., a więc między 20 a 26 października, na wschodzie Polski będzie 9-10℃ (lub 11℃ – na południu), a na zachodzie – bliżej 10-11℃.

W 44. tyg. temp. będą podobne, chociaż w prawej i lewej części terytorium państwa spadną średnio o 1℃ (w porównaniu do 43. tyg.). Warto dodać, że między 41. a 44 tyg. najchłodniej będzie w rejonach podgórskich – początkowo 9℃, a następnie około 8℃.

Sytuacja pogodowa w poniedziałek. 6 października będzie zimno i spadnie deszcz

A jak będzie w poniedziałek (6 października)? W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże – ale na wschodzie i północnym zachodzie promieni słonecznych przebije się znacznie więcej.

Termometry wskażą 13-14℃ na wschodzie, 10-11℃ w centrum i 12-13℃ na zachodzie Polski.

A co z deszczem? „Najbardziej intensywne w pasie od Pomorza Wschodniego po Ziemię Łódzką i tam prognozowana suma opadów miejscami do 10-15 milimetrów” – informują synoptycy z IMGW.

Nieco lepiej będzie we wtorek. 7 października nawet 16℃

Jeśli chodzi o wtorek (7 października), sytuacja będzie nieco lepsza – przynajmniej gdy mowa o temperaturze. Na zachodzie 14-15℃, na południu 12-13℃, na północy 14-15℃ i na zachodzie – około 15-16℃.

Poza tym w ciągu dnia zachmurzenie będzie „duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie okresami rozpogodzenia”. Pojawi się też deszcz – ale przelotnie, „głównie na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce”.

