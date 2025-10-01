Taka będzie zima 2025/2026. Meteorolodzy już wiedzą. Nowa prognoza sezonowa

Dopiero co rozpoczęła się kalendarzowa jesień, ale niektórzy myślami wybiegają znacznie dalej i zastanawiają się, jaka będzie zima 2025/2026. Czy spełni oczekiwania miłośników białego szaleństwa, czy pozostawi po sobie uczucie rozczarowania?

Pogoda na zimę 2025/2026. Amerykański model nie zostawia złudzeń

Z amerykańskiej prognozy pogody modelu CFSx2 wynika, że osoby, które oczekują potężnej warstwy białego puchu, mogą być zawiedzone warunkami, które przyniesie zima. Od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. średnia temperatura ma utrzymywać się powyżej normy, a anomalia wyniesie 1,5-2,5 stopnia Celsjusza. To nie oznacza jednak, że w ogóle nie pojawią się epizody z mroźnymi temperaturami i opadami śniegu. Takie okresy będą występować, ale ze względu na ogólny trend, tego typu warunki nie będą utrzymywały się długo.

„Wygląda więc na to, że zima według amerykańskiej prognozy w sezonie 2025/2026, nie przyniesie na nizinach dłuższego okresu z pokrywą śnieżną i całodobowym mrozem trwającym kilka tygodni. Nawroty prawdziwej zimy, a więc z pokrywą śnieżną i falą dziennego i nocnego mrozu na ogół na kilka dni będą się jedynie pojawiać w epizodach” – podał serwis Dobra Pogoda 24.

Warto podkreślić, że sezonowa prognoza pogody może pełnić rolę jedynie pewnego rodzaju wskazówki, jak będą przebiegały kolejne miesiące. Nie dostarcza precyzyjnych informacji na temat warunków atmosferycznych i jest obarczona wysokim ryzykiem błędu. Prof. Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podkreślił, że „nie należy przyzwyczajać się do prognoz”, które obejmują więcej niż pięć dni. Jak sprecyzował, za wiarygodne należy uznawać takie prognozy, które obejmują pięć dni do przodu, a w najlepszym przypadku dwa lub jeden dzień.

