Niegazowana czy gazowana? Naukowcy sprawdzili, która woda jest zdrowsza do picia

Analiza opublikowana w BMJ Nutrition Prevention & Health podważa popularne przekonanie, że woda gazowana może realnie wspierać metabolizm i odchudzanie. Choć wiele osób traktuje ją jako dobry sposób na redukcję masy ciała, wyniki badań są znacznie bardziej stonowane.

Jaką wodę pić? Gazowana pod lupą naukowców

Zespół badawczy kierowany przez Akirę Takahashiego wskazuje, że dwutlenek węgla zawarty w wodzie gazowanej rzeczywiście oddziałuje na organizm człowieka. Po spożyciu CO2 trafia do krwiobiegu, gdzie przekształca się w wodorowęglan, co może nieznacznie zwiększać zasadowość krwi i pobudzać procesy metaboliczne.

Problem w tym, że skala tego efektu jest niska. Nawet w warunkach medycznych, takich jak hemodializa, zmiany w zużyciu glukozy są na minimalnym poziomie. W praktyce oznacza to, że codzienne picie wody gazowanej nie przekłada się na zauważalne przyspieszenie metabolizmu ani realne wsparcie procesu, jakim jest odchudzanie.

Warto też pamiętać o tym, że choć sama woda gazowana nie jest szkodliwa, jej nadmiar może powodować dyskomfort. Najczęściej chodzi o wzdęcia, uczucie pełności czy nasilenie objawów refluksu. U osób z wrażliwym układem pokarmowym efekty te mogą być bardziej dotkliwe.

Eksperci: Picie wody gazowanej to nie sposób na odchudzanie

Wnioski badaczy są dość jednoznaczne. Woda gazowana może być elementem zdrowej diety, ale nie powinna być traktowana jako narzędzie do redukcji masy ciała. Jednak jej wpływ na metabolizm jest zbyt mały, by miał praktyczne znaczenie.

Według badaczy znacznie większą rolę odgrywają postawy osób, które ją piją. Kluczowe w prawidłowym odchudzaniu są sposób odżywiania, regularny ruch i bilans kaloryczny. W tym kontekście gazowana woda pozostaje po prostu neutralnym wyborem. Wciąż lepszym niż różne napoje, ale dalekim od metabolicznego „boostu”.

