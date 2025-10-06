Święta Bożego Narodzenia ze śniegiem? Meteorolodzy odsłaniają karty

Do świąt Bożego Narodzenia zostały jeszcze ponad dwa miesiące. Tymczasem w sklepach zaczynają się już pojawiać pierwsze świąteczne dekoracje. Z kolei meteorolodzy opracowali pierwsze długoterminowe prognozy pogody.

Święta Bożego Narodzenia ze śniegiem?

Według najnowszego modelu przygotowanego przez ekspertów z Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody, tegoroczna zima ma być cieplejsza niż zeszłoroczna. Meteorolodzy spodziewają się także mniejszych opadów śniegu, które mają się pojawić nie wcześniej niż na początku stycznia. Według tych modeli szanse na białe Boże Narodzenie są niemal zerowe.

Podobnie pesymistycznie wyglądają prognozy, które opublikowało Centrum Modelowania Środowiskowego NCEP. Według modelu CFS z którego wynika, że w tym roku w Polsce opady śniegu będą należeć do rzadkości.

Na przełomie listopada i grudnia mogą wystąpić pewne opady śniegu, jednak głównie w południowych regionach kraju, w szczególności partiach górskich.

Z kolei synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że podczas tegorocznej zimy nad Polską będą dominować niże z północy. Oznacza to częste i gwałtowne zmiany pogody, ale niewielką ilość trwałego śniegu na nizinach.

Zima 2025/2026. Boże Narodzenie będzie białe?

Nieco bardziej optymistycznie – w kontekście świąt Bożego Narodzenia ze śniegiem – wyglądają prognozy meteorologów z Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF). Te modele pokazują, że grudzień oraz luty mają być bardzo wilgotnymi miesiącami, co znacząco zwiększa szanse na opady śniegu.

Według ekspertów z Uniwersytetu Rutgersa, którzy wzięli pod lupę sytuację na Syberii – w ostatnich tygodniach utworzyła się tam wyjątkowo rozległa pokrywa śnieżna. W opinii badaczy może się to przełożyć na znacznie ostrzejszą i bardziej śnieżną zimą w Europie.

Fakt, że w tym sezonie wzrost pokrywy śnieżnej jest szybszy niż zwykle, zdaniem meteorologów zwiększa prawdopodobieństwo mrozów i opadów śniegu w Europie już na przełomie listopada i grudnia.

