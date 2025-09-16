Nowy dzień wolny od pracy w Polsce. Tusk zdecydował

Decyzja premiera ma związek z układem kalendarza w 2025 roku. Dzień Wszystkich Świętych, który jest obchodzony 1 listopada, wypada w tym roku w sobotę. W związku z tym, zgodnie z kodeksem pracy, jeśli święto ustawowo wolne od pracy przypada w dzień wolny dla pracownika, wówczas pracodawca musi wyznaczyć w zamian inny dzień wolny.

10 listopada dniem wolnym od pracy. Tusk zdecydował

Donald Tusk ma obowiązek wyznaczenia takiego dnia w przypadku pracowników administracji państwowej. Premier zarządził, że członkowie korpusu służby cywilnej będą mieli wolne w poniedziałek 10 listopada. Tym samym będą mogli się cieszyć z przedłużonego weekendu, ponieważ 11 listopada, kiedy przypada Święto Niepodległości, wypada we wtorek.

Zarządzenie szefa rządu dotyczy wszystkich osób zatrudnionych w administracji państwowej m.in. w KPRM, urzędach wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, a także urzędach wojewódzkich.

Długi weekend listopadowy będą mieli również pracownicy izb administracji skarbowej, komend oraz innych jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży wojewódzkich. Ponadto, 10 listopada będzie dniem wolnym dla osób, które pracują m.in. w Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe.

Długi weekend w listopadzie? Wszystko zależy od szefa

W przypadku pozostałych pracowników – zatrudnionych m.in. w sektorze prywatnym – ostateczna decyzja w sprawie odbioru dnia wolnego za 1 listopada należy do pracodawcy. W praktyce często zdarza się, że dzień ten jest wyznaczany tak, aby sąsiadował z innym świętem i w ten sposób dał zatrudnionym możliwość skorzystania z przedłużonego weekendu.

Warto podkreślić, że przepisy te dotyczą tylko i wyłącznie tych osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego nie odnosi się m.in. do pracowników zatrudnionych na umowie zlecenie czy prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Czytaj też:

Andrzej Duda o „straszliwej traumie” Tuska. Wspomniał też o trudnej rozmowie z żonąCzytaj też:

Drony uratują rząd Donalda Tuska? „To polityczne złoto”