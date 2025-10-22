Taka będzie pogoda na Wszystkich Świętych. Meteorolodzy już wiedzą
Cmentarz, zdjęcie ilustracyjne
Cmentarz, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. Meteorolodzy opracowali pierwsze prognozy pogody. Jaki będzie początek listopada?

Na początku października pogoda raczej nas nie rozpieszczała. Pierwsze dni tego miesiąca były chłodniejsze od normy wieloletniej z lat 1991-2020 o średnio -1.3 stopnia Celsjusza.

Przedostatni tydzień października przyniósł do Polski napływ zimnego, arktycznego powietrza. Nocami temperatury nawet w centrum kraju spadały poniżej 0 stopni Celsjusza.

Jak się jednak okazuje, chłodny front nie zagościł na długo w naszym kraju. Od wtorku 21 października temperatury znacząco rosną. Synoptycy przewidują, że w połowie tygodnia na termometrach zobaczymy nawet 17-18 kresek. W ostatnich dniach października ponownie możemy spodziewać się ochłodzenia – maksymalne temperatury spadną do około 14 stopni Celsjusza.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2025

Według ekspertów początek listopada ma być umiarkowanie chłodny. Według analiz ECMWF temperatury w okresie od 27 października do 2 listopada będą wyższe niż średnie z ostatnich 30 lat.

W dniu Wszystkich Świętych termometry mają pokazać od 8 do 14 stopni. najcieplej będzie na południu oraz na południowo-zachodnich krańcach Polski. W nocy temperatura ma spadać do około 2-6 stopni Celsjusza.

Jednocześnie warunki pogodowe mają sprzyjać spacerom na cmentarze i odwiedzeniu grobów bliskich. Meteorolodzy nie spodziewają się opadów ani silnego wiatru. Nawet jeśli miejscami pojawi się deszcz, będą to opady przelotne.

Między 3 a 9 listopada temperatura maksymalna może wahać się między 7 stopniami w rejonach podgórskich, 8 stopniami na północnym wschodzie a 11 stopniami na południowym zachodzie i w województwie małopolskim. Według wstępnych prognoz suma opadów ma się wahać od 8 milimetrów w województwie świętokrzyskim do około 15 mm na północy i w regionach podgórskich.

Źródło: TVN Meteo