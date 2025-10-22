Taka będzie pogoda na Wszystkich Świętych. Meteorolodzy już wiedzą

Na początku października pogoda raczej nas nie rozpieszczała. Pierwsze dni tego miesiąca były chłodniejsze od normy wieloletniej z lat 1991-2020 o średnio -1.3 stopnia Celsjusza.

Przedostatni tydzień października przyniósł do Polski napływ zimnego, arktycznego powietrza. Nocami temperatury nawet w centrum kraju spadały poniżej 0 stopni Celsjusza.

Jak się jednak okazuje, chłodny front nie zagościł na długo w naszym kraju. Od wtorku 21 października temperatury znacząco rosną. Synoptycy przewidują, że w połowie tygodnia na termometrach zobaczymy nawet 17-18 kresek. W ostatnich dniach października ponownie możemy spodziewać się ochłodzenia – maksymalne temperatury spadną do około 14 stopni Celsjusza.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2025

Według ekspertów początek listopada ma być umiarkowanie chłodny. Według analiz ECMWF temperatury w okresie od 27 października do 2 listopada będą wyższe niż średnie z ostatnich 30 lat.

W dniu Wszystkich Świętych termometry mają pokazać od 8 do 14 stopni. najcieplej będzie na południu oraz na południowo-zachodnich krańcach Polski. W nocy temperatura ma spadać do około 2-6 stopni Celsjusza.

Jednocześnie warunki pogodowe mają sprzyjać spacerom na cmentarze i odwiedzeniu grobów bliskich. Meteorolodzy nie spodziewają się opadów ani silnego wiatru. Nawet jeśli miejscami pojawi się deszcz, będą to opady przelotne.

Między 3 a 9 listopada temperatura maksymalna może wahać się między 7 stopniami w rejonach podgórskich, 8 stopniami na północnym wschodzie a 11 stopniami na południowym zachodzie i w województwie małopolskim. Według wstępnych prognoz suma opadów ma się wahać od 8 milimetrów w województwie świętokrzyskim do około 15 mm na północy i w regionach podgórskich.

