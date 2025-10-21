Taka będzie zima 2025/2026. Wir polarny może namieszać. „Anomalia”

Czy zima 2025/2026 zostanie określona „zimą stulecia”, czy będzie dość ciepłą porą roku ze sporadycznie występującymi zimowymi epizodami? Piotr Szuster, ekspert z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nakreślił, jakie wnioski płyną z długoterminowych prognoz.

Taka będzie zima 2025/2026. Czy spadnie śnieg?

– Mamy dość dużo pokrywy śnieżnej na Syberii i mamy do czynienia z anomalią, która polega na tym, że na Oceanie Spokojnym są nieco niższe temperatury powierzchni wód niż przeciętnie notowane. Więc możemy teoretycznie spodziewać się (...) tak zwanego wiru polarnego w grudniu, co może skutkować napływem chłodnych mas powietrza w styczniu – analizował Piotr Szuster w rozmowie z RMF24. Trzeba też podkreślić, że na obecnym etapie Instytut nie dysponuje obliczeniami, które pozwoliłyby precyzyjnie określić, ile tygodni mrozu nas czeka.

Ekspert został także zapytany, czy zima 2025/2026 sprosta oczekiwaniom miłośników białego szaleństwa. IMGW prognozuje, że w górach można spodziewać się opadów śniegu, a na nizinach – deszczu. O pokrywie śnieżnej mówi się nie tylko w kontekście pięknej aury, ale także sytuacji hydrologicznej w kraju, bo warstwa białego puchu stanowi swego rodzaju zbiornik retencyjny, z którego stopniowo oddawana jest woda do ekosystemu.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2025. Gdzie może padać?

Pojawiają się też pytania o znacznie bliższą perspektywę, a konkretnie o to, jakie warunki pogodowe będą 1 listopada, czyli we Wszystkich Świętych. Tego dnia termometry mają wskazać od ok. 7-8 stopni do maksymalnie 10-11 stopni Celsjusza. Z obecnych prognoz wynika, że warunki powinny sprzyjać, ale nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia opadów deszczu – zwłaszcza na północy i południu kraju.

Czytaj też:

Ciepły front dotrze do Polski. Synoptycy zapowiadają kolejny zwrotCzytaj też:

Gdzie Polacy podróżują w listopadzie? Te trzy wyspy są hitem