Ciepły front dotrze do Polski. Synoptycy zapowiadają kolejny zwrot

Początek tygodnia przyniósł mgły, chłód i lokalne alerty pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek rano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla dużej części Polski – szczególnie dla regionów we wschodniej połowie kraju. Większość komunikatów wygasła do popołudnia, ale na południu, zwłaszcza w rejonach górskich, wciąż utrzymują się trudne warunki atmosferyczne.

Synoptycy zapowiadają, że lokalnie może wystąpić silniejszy wiatr – o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, a w porywach nawet do 75 kilometrów na godzinę, głównie z kierunków południowych i południowo-wschodnich. W drugiej połowie dnia zachmurzenie zacznie narastać od zachodu, a nad morzem wiatr osiągnie do 60 kilometrów na godzinę.

Cieplejsze powietrze znad Atlantyku przyniesie chwilowe ocieplenie

Według prognoz IMGW, do Polski zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarne morskie z południowego zachodu Europy.

Dzięki temu w poniedziałek temperatura wzrośnie od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do nawet 13 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

We wtorek z kolei termometry pokażą o 1-2 stopnie więcej, a miejscami mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr pozostanie umiarkowany, ale w górach i nad Bałtykiem momentami może być dość silny.

Krótkie wytchnienie od jesiennej aury. Weekend znów przyniesie chłód

Zgodnie z prognozą długoterminową IMGW, środa i czwartek zapowiadają się jako najcieplejsze dni tygodnia.

Na zachodzie kraju temperatura sięgnie nawet 18-19 stopni Celsjusza, a słońce częściej pojawi się na niebie.

Niestety, nie potrwa to długo. Meteorolodzy zapowiadają, że od soboty nadejdzie ponowne ochłodzenie, wzrost zachmurzenia i powrót typowo jesiennej pogody.

