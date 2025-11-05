Silny wstrząs w kopalni w Katowicach. Wycofano 42 osoby

W środę 11 listopada około godziny 4:45 na terenie kopalni Murcki Staszic w Katowicach, 500 metrów pod ziemią, doszło do wstrząsu o magnitudzie 2,37. W rejonie zagrożenia pracowało 42 górników, którzy zostali wycofani. Rzeczniczka prasowa Polskiej Grupy Górniczej podkreśliła, że nikomu nic się nie stało – poinformowało RMF FM.

Wstrząs był tak silny, że odczuli go mieszkańcy południowych dzielnic miasta – Piotrowic, Ligoty, Ochojca oraz Brynowa, a także w Mikołowie, Bytomiu, Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Mysłowicach czy Tychach. Mieszkańcy śląskiej aglomeracji zostali obudzeni. W niektórych mieszkaniach zadrżały szyby w oknach, a nawet więcej.

„Przeraziłam się dziś w nocy, myślałam, że to trzęsienie ziemi. Mieszkam na Śląsku 10 lat, ale w życiu nie przeżyłam tak mocnego wstrząsu. Zatrzęsły się nawet drzwi szafy, szkło w szafkach, wszystko. Wstrząs był bardzo mocny i długi” – przekazała TVN24 mieszkanka Katowic.

