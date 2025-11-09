Widok jak z bajki. Plaża nad Bałtykiem zmieniła kolor

Na wschodnim odcinku plaży w Mielnie, tuż za Kanałem Jamneńskim, pojawił się piasek o niezwykłej, fioletowej barwie. Lawendowe smugi i wzory na długości prawie pół kilometra plaży, przyciągnęły uwagę mieszkańców i turystów. Wielu z nich wyruszyło na spacer, by uchwycić to zjawisko na zdjęciach.

Jak podkreślają eksperci, niezwykły efekt to rezultat serii jesiennych sztormów, które przyniosły ze sobą zmiany w strukturze i składzie piasku na plaży.

Za lawendowy odcień piasku odpowiedzialne są minerały

Według specjalistów z Urzędu Morskiego w Szczecinie, tajemniczy kolor to wynik obecności w piasku minerałów z grupy krzemianów.

– Według naszej wiedzy jest to zjawisko związane z występowaniem w piasku minerałów należących do grupy krzemianów, a szczególnie obserwujemy to właśnie na wybrzeżu środkowym – przekazała Ewa Wieczorek, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Szczecinie w rozmowie z dziennikarzami portalu gk24.pl.

Za fioletowy odcień mogą odpowiadać między innymi granaty i magnetyty – minerały, które w odpowiednich warunkach mogą nadawać piaskowi niezwykłe barwy.

Internauci zachwyceni

Jedną z osób, które uchwyciły kolory niezwykłej plaży na fotografiach jest Kasia Tandecka – mieszkanka regionu, która wybrała się na spacer brzegiem morza. Jej zdjęcia, opublikowane na oficjalnym profilu Pomorza Zachodniego w mediach społecznościowych, błyskawicznie zdobyły popularność wśród internautów, którzy nie szczędzili komentarzy pod postem.

Użytkownicy sieci porównują plażę do pejzaży z innego świata, a dla wielu Mielno stało się nowym punktem obowiązkowym na mapie jesiennych wycieczek. Trzeba się jednak spieszyć – niewykluczone, że kolejne sztormy rozmyją lawendowy piasek, a plaża w bajecznym kolorze stanie się tylko wspomnieniem.

