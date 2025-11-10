Awantura na miesięcznicy. Kaczyńskiemu puściły nerwy

Podczas przemówienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości w tle nasilały się okrzyki "kłamca, kłamca".

– Tu policja chroni tych, którzy postawili haniebny wieniec. To putinowska propaganda, bezczelna działalność agenturalna. Ale zapewniam państwa, że przyjdzie tego kres. Oni się chwytają wszelkich metod, prawo już nie obowiązuje. Działalność Waldemara Żurka i Donalda Tuska to drwiny ze społeczeństwa – powiedział Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej.

Wkrótce więcej informacji