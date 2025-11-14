Nagły atak zimy. Burze śnieżne uderzą w Polskę

Po niezwykle łagodnym początku listopada, kiedy temperatury częściej przypominały początek jesieni niż jej koniec, nad Polskę wkracza wyraźne ochłodzenie.

Synoptycy ostrzegają, że nadchodzące dni przyniosą nie tylko spadek temperatury, lecz także ulewy, śnieżyce, a lokalnie nawet burze śnieżne. W wielu regionach kraju słupki rtęci nie przekroczą 5 stopni Celsjusza.

Nadciąga chłodny front. Deszcz i śnieg w całej Polsce

Zmiana pogody jest już widoczna. Nad północną częścią kraju znajduje się chłodny front atmosferyczny, który przesuwa się stopniowo na południe. Najpóźniej – w sobotę 15 listopada – dotrze on do południowych województw.

W jego zasięgu prognozowane są opady deszczu, a w niedzielę mokra aura obejmie niemal cały kraj. Na północy kraju pojawią się mieszane opady – deszcz ze śniegiem oraz śnieg.

Poniedziałek przyniesie załamanie pogody

Najbardziej dynamiczna pogoda zapowiadana jest na poniedziałek, 17 listopada. Meteorolodzy przewidują intensywne opady nad centrum, południem i południowym wschodem Polski. Deszcz będzie przechodzić w mieszane formy opadów, aż po mokry śnieg. Najsilniejsze śnieżyce mogą uderzyć w nocy z poniedziałku na wtorek.

Na północy kraju dodatkowo zadziała bliskość do morza, sprzyjająca gwałtownym, krótkotrwałym opadom. Mieszkańcy Pomorza muszą więc liczyć się z intensywnym deszczem oraz śniegiem.

Niewykluczone są również burze śnieżne, czyli wyładowania atmosferyczne połączone z intensywnymi opadami śniegu.

Za rogiem szok termiczny. Od 13 stopni do zimowych temperatur

W weekend odczujemy duży kontrast temperatur. Mieszkańcy Polski mogą spodziewać się od około 3 stopni Celsjusza na północy kraju do 13 stopni Celsjusza na południu.

Na początku nowego tygodnia chłodna aura obejmie cały kraj. W ciągu dnia temperatury wyniosą jedynie 3-6 stopni Celsjusza, a nocami mogą spaść nawet do -5 stopni Celsjusza.

Według prognoz, zimna, chwiejna i jednocześnie wilgotna aura utrzyma się przez cały następny tydzień.

