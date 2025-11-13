Śnieg i mróz na Boże Narodzenie. Najnowsze prognozy dla Polski są jednoznaczne

Po wielu latach ciepłych i niemal bezśnieżnych świąt Bożego Narodzenia Polacy mogą wreszcie doczekać się zimowej scenerii. Z najnowszych danych amerykańskiego modelu CFS (Climate Forecast System) wynika, że tegoroczne święta mogą w końcu wyglądać tak, jak z dziecięcych wspomnień — z mrozem, białym puchem i skrzypiącym śniegiem pod butami.

Model pogodowy wskazuje jednoznacznie. Będą białe święta

Jak podaje portal twojapogoda.pl, do połowy grudnia śnieg pojawiać się będzie tylko miejscami i raczej przelotnie. Pokrywa śnieżna utrzyma się głównie w regionach górskich. Jednak w drugiej połowie miesiąca sytuacja ma się zmienić — opady śniegu staną się częstsze i bardziej intensywne.

„Model CFS wskazuje jednoznacznie, że prawdziwie zimowa aura utrzymywać się będzie przez całą ostatnią dekadę grudnia i na początku stycznia. To oznacza, że Wigilia, Boże Narodzenie oraz Sylwester i Nowy Rok mogą minąć pod znakiem śniegu i mrozu” – informuje twojapogoda.pl.

Według tych prognoz, w święta oraz na przełomie roku pokrywa śnieżna może mieć grubość od 2 do 10 centymetrów, a miejscami nawet do 15-20 centymetrów. W górach natomiast ma spaść znacznie więcej śniegu.

IMGW: Zima może być chłodniejsza i bardziej śnieżna niż w poprzednich latach

Również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił długoterminową prognozę pogody, obejmującą okres aż do marca 2026 roku. Wynika z niej, że tegoroczna zima może różnić się od tych ostatnich – zamiast dodatnich temperatur i opadów deszczu, w wielu regionach pojawi się mróz i śnieg.

W grudniu temperatury mają być zbliżone do średniej wieloletniej z lat 1991-2020. Przewiduje się wartości dobowe od około -3 do -2 stopni Celsjusza w Zakopanem i Białymstoku, do około 1,5 stopnia Celsjusza w Koszalinie, Gdańsku i Szczecinie.

Co istotne, prognozy IMGW wskazują także na zwiększoną wilgotność w tym miesiącu. Średnie opady, które zazwyczaj wynoszą od około 18 milimetrów w Gdańsku do 45 milimetrów w Koszalinie, mogą być wyższe – w postaci zarówno deszczu, jak i śniegu.

Święta z mrozem i śniegiem coraz bardziej prawdopodobne

Dotąd wiele modeli sugerowało, że Boże Narodzenie ponownie upłynie pod znakiem jesiennej pogody. Jednak coraz więcej prognoz, zarówno europejskich, jak i amerykańskich, wskazuje na nadchodzące ochłodzenie. W drugiej połowie grudnia temperatura w wielu regionach Polski ma spaść poniżej zera, a śnieg może utrzymać się nawet przez pierwsze dni stycznia.

Jeśli przewidywania CFS i IMGW się sprawdzą, Polacy mogą w końcu doczekać się wymarzonych białych świąt — z choinką, zapachem piernika i śniegiem za oknem.

Czytaj też:

Taki będzie listopad w Polsce. Meteorolodzy mają złe wieściCzytaj też:

Zima 2026 może zaskoczyć. Kiedy spadnie śnieg? Synoptyk o „winowajcy”