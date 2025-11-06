Taki będzie listopad w Polsce. Meteorolodzy mają złe wieści

W ostatnich dniach pogoda wyjątkowo nas rozpieszcza. Utrzymujący się nad Polską wyż sprowadza słoneczną pogodę w większości regionów. Co więcej, jak na listopad jest stosunkowo ciepło. Termometry pokazują średnio 12-15 stopni Celsjusza, jednak przykładowo w Legnicy w środę 5 listopada odnotowano aż 17 stopni Celsjusza.

Także piątek 7 listopada zapowiada się pogodnie w zdecydowanej części kraju. Tylko na krańcach północno-wschodnich oraz na Mazowszu mogą pojawić się zamglenia i zachmurzenie.

Pogoda na listopad. Tego dnia nastąpi zwrot

Niestety meteorolodzy mają złe wieści. Z najnowszych modeli IMGW wynika, że długi weekend (8-11 listopada) w przeważającej części Polski nie będzie słoneczny.

W sobotę, 8 listopada, w całym kraju utrzyma się dość spokojna, jesienna aura. Rano mogą pojawiać się mgły i zamglenia, zwłaszcza w dolinach oraz na wschodzie Polski. W ciągu dnia miejscami pokaże się słońce, choć niebo będzie okresami zachmurzone. Temperatura maksymalna wyniesie około 10–11 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do 3–5 kresek. Na południu możliwe są przelotne opady deszczu lub mżawki

W niedzielę, 9 listopada, pogoda zacznie się stopniowo pogarszać. W wielu regionach pojawi się więcej chmur, choć większych opadów raczej nie należy się spodziewać. Dzień zapowiada się chłodny, z temperaturą w granicach 8–10 stopni Celsjusza, a nocą termometry wskażą około 4–6 stopni.

Prognoza pogody na 11 listopada

Poniedziałek, 10 listopada, przyniesie typowo listopadową aurę. Nad większością kraju dominować będą niskie chmury i miejscami mgły, które mogą utrzymywać się przez większą część dnia. Będzie chłodno — temperatura maksymalna nie przekroczy 7–9 stopni, a w nocy spadnie do około 5 stopni.

We wtorek, 11 listopada, w Święto Niepodległości, pogoda nie ulegnie znaczącej poprawie. W całym kraju utrzyma się zachmurzenie, a miejscami może pojawić się lekka mżawka. Temperatura w dzień wyniesie około 7–8 stopni, a w nocy spadnie do 3–4 kresek.

