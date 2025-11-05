Koszmarna pogoda, IMGW ostrzega. Alerty pogodowe dla 7 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy wydał alerty, które obowiązują od 5 do 6 listopada. Wskazano dokładne godziny: od 21 do 10 (rano).

Na południu i zachodzie Polski pojawić ma się gęsta mgła – szanse na jej wystąpienie oszacowano na 75 procent. Według ekspertów z IMGW mocno będzie ograniczała widoczność na drodze – od 100 do 200 metrów.

IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe. Synoptycy prognozują gęstą mgłę. W alertach przewija się lista województw

Do serca alerty IMGW wziąć powinni sobie szczególnie mieszkańcy siedmiu województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Ostrzeżenie skierowane jest przede wszystkim do kierowców, którzy planują podróż po wcześniej wymienionych regionach Polski.

Uważać powinni też ci, którzy zamierzają poruszać się ulicami na terenie woj. lubuskiego. Tutaj objęte alertem zostały powiaty: świebodziński, krośnieński, zielonogórski, nowosolski, żagański i wschowski.

Gęsta mgła w zachodniej i południowej Polsce. Co warto wiedzieć? Koniecznie przeczytaj

Z zagrożenia zdawać powinni sobie również piesi, szczególnie gdy planują wieczorem lub nocą spacerować wzdłuż dróg (najbardziej uważać powinni w miejscach, gdzie jest słabe oświetlenie). Także nad ranem, w lokalizacjach, do których nie dociera słońce, należy być ostrożnym (promienie będą miały utrudnioną drogę by rozświetlić ziemię, bo na terytoriach, gdzie występować będzie mgła, towarzyszyło będzie jej średnie lub duże zachmurzenie).

Najlepiej wziąć ze sobą ubranie z odblaskowymi elementami i/lub latarkę, a także stosować się do przepisów ruchu drogowego, czyli korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub pobocza. Ostatecznie można również chodzić wzdłuż jezdni, ale jak najbliżej lewej krawędzi. Przechodzenie na drugą stronę powinno odbywać się zaś tylko w wyznaczonych do tego miejscach, takich jak pasy (zebra).

