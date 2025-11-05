Pogodna i ciepła aura nie utrzyma się zbyt długo. Złe wieści przed długim weekendem

W środę 5 listopada termometry w Polsce pokażą od 10 do 13 stopni Celsjusza – wynika z prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami cieplej będzie na południu i zachodzie, gdzie będzie około 15 kresek. IMGW wydał również ostrzeżenia pogodowe przed gęstą mgłą. Obowiązują one od godz. 21 i będą ważne do godz. 10 kolejnego dnia.

Alerty dotyczyć będą wybranych powiatów woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. W czwartek czeka nas podobna temperatura, co dzień wcześniej. Słupki rtęci będą pokazywać od 10 do 13 st. C. Na południu miejscami może być do 14, a nawet 16 stopni Celsjusza. Oba dni będą pogodne i bez opadów.

Ostatnie ciepłe dni tej jesieni. Od tego dnia temperatura zacznie spadać

Deszcz nie jest spodziewany w piątek. Jeśli chodzi o temperaturę, będzie się ona delikatnie obniżać i wyniesie od 10 do 14 kresek. W sobotę na pogodną aurę i bez opadów nie będą mogli liczyć mieszkańcy północy kraju. Tam pojawi się więcej chmur i spadnie trochę deszczu. Słupki rtęci w Polsce będą wskazywać wartości od 8, 10 st. C. na północy, do 13, 14 stopni Celsjusza na południu.

W niedzielę będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami na południu Polski. Termometry pokażą od sześciu do 10 kresek. Cieplej będzie miejscami na południowym wschodzie – około 12 st. C. W poniedziałek należy się spodziewać dużego i całkowitego zachmurzenia. Temperatura wyniesie od czterech do sześciu stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i od siedmiu do 10 kresek w pozostałym obszarze kraju.

Pogoda na długi listopadowy weekend. IMGW zapowiada w ciągu tygodnia jesienny chłód

Wtorek to z kolei także zachmurzenie duże i całkowite, z większymi przejaśnieniami w ciągu dnia w niektórych miejscach. Słupki rtęci pokażą od czterech do sześciu st. C. północnym wschodzie i w rejonach podgórskich oraz do siedmiu, dziewięciu stopni Celsjusza na pozostałym obszarze Polski.

