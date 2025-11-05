Zima 2026 może zaskoczyć. Kiedy spadnie śnieg? Synoptyk o „winowajcy”

Zima 2025/2026 będzie w dużej mierze kształtowana przez osłabiony i rozchwiany wir polarny, który może zaowocować wieloma zimowymi epizodami odczuwalnymi w Europie. Jak podaje synoptyk TVN Meteo, zaburzenie wiru polarnego w miesiącach zimowych może oznaczać nadejście śnieżyc i pojawienie się zasp.

„Słaby wir polarny wysoko w atmosferze sprzyjać będzie przy ziemi nurkowaniu zimnych niżów z Arktyki w nasz rejon. Układy takie, mocno wirujące, zasysać będą wilgoć znad Atlantyku oraz Morza Śródziemnego i jednocześnie tłoczyć chłód z północy” – poinformowała Arleta Unton-Pyziołek.

Przedwczesna zima w Polsce? Synoptyk wskazuje, kiedy spadnie śnieg

W tej części Europy, gdzie znajduje się Polska, przedzimie potrafi trwać do Bożego Narodzenia, ale w tym roku przejście w zimę właściwą może przyspieszyć. Jak podaje tvn24.pl, po 10 listopada średnia dobowa temperatura często ma się utrzymywać na poziomie od 5 do 0 stopni Celsjusza. W kolejnych tygodniach ma dominować zachmurzenie i mogą wystąpić pierwsze opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu – nie w wymiarze symbolicznym, a takim, który będzie tworzył pokrywy śnieżne.

„Około 12-13 listopada wyż znad Rosji zacznie tłoczyć chłód w nasz rejon Europy. Do tego w kolejnych dniach niże znad zachodniej i południowej części kontynentu podrzucać mają w nasz rejon wilgoć. W świetle dzisiejszych wyliczeń amerykańskiego modelu GFS powstaną dogodne warunki do wystąpienia opadów mokrego śniegu już w połowie miesiąca na północy i wschodzie Polski” – zapowiada Arleta Unton-Pyziołek. Do 20 listopada nad całym krajem mają przesuwać się kłębiaste chmury z mieszanymi opadami, a opady śniegu z deszczem i samego śniegu mogą z wielkim rozmachem objąć północ, wschód i centrum Europy.

Czytaj też:

Jaka będzie zima 2026? Meteorolog odkrywa karty. „Wyssane z palca”Czytaj też:

Alert RCB dla jednego powiatu w Polsce. „Woda niezdatna do spożycia”