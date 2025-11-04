Alert RCB dla jednego powiatu w Polsce. „Woda niezdatna do spożycia”
Alert RCB dla jednego powiatu w Polsce. „Woda niezdatna do spożycia”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla jednego powiatu w Polsce. Komunikat dotyczy niezdatnej do spożycia wody.

We wtorek 4 listopada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla odbiorców, którzy przebywają w powiecie dzierżoniowskim (woj. dolnośląskie). Została wysłana wiadomość o następującej treści: „Uwaga! Woda niezdatna do spożycia w m. Nowa Wieś Niemczańska. Śledź komunikaty urzędu gminy”.

Woda niezdatna do spożycia. Kolejny alert RCB

Kilka dni temu, 31 października, RCB wydało podobny komunikat do mieszkańców powiatu śremskiego (województwo wielkopolskie). „Uwaga! Woda z wodociągu w Dolsku niezdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Może być używana wyłącznie do celów sanitarnych. Śledź komunikaty urzędu gminy” – można było przeczytać w wysłanej wiadomości.

„Wodociąg publiczny w Dolsku zaopatruje w wodę miejscowości: Błażejewo, Brześnica, Dolsk, Gajewo, Kotowo, Księginki, Lipówka, Lubiatowo, Lubiatówko, Małachowo, Mełpin, Mszczyczyn, Ostrowieczno, Ostrowieczko, Pokrzywnica, Trąbinek, Ługi oraz Włościejewice” – wymieniono w komunikacie.

Źródło: WPROST.pl / RCB