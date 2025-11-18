Rodzic rzucił się na dyrektorkę. Na jaw wyszły nowe fakty

W poniedziałek 17 listopada na zebraniu w szkole podstawowej w Gójsku jeden z rodziców zaczął zachowywać się agresywnie. Około godziny 16:10 zdecydowano o wezwaniu policji.

Gójsk. Pijany mężczyzna użył przemocy na zebraniu szkolnym

– Z ustaleń policjantów wynika, że 39-latek po zwróceniu mu uwagi i wyproszeniu ze spotkania uderzył w twarz jedną z matek i popchnął dyrektorkę szkoły, która uderzyła o ścianę – przekazała w rozmowie z portalem tvn24.pl rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu st. asp. Katarzyna Krukowska.

Do zdarzenia skierowano nie tylko patrol policji, ale też zespół ratownictwa medycznego. Po zbadaniu kobiet w wieku 41 i 55 lat, obie zabrano do szpitala. Tam przeszły badania, po których stwierdzono jedynie potłuczenia i wypisano je do domu.

– Sprawca, od którego wyczuwalna była woń alkoholu, został zatrzymany. 39-latek z gminy Szczutowo zachowywał się agresywnie – opowiadała dalej rzeczniczka Krukowska. U mężczyzny stwierdzono 0,8 promila alkoholu w organizmie. Ustalono dodatkowo, że uszkodził on na terenie szkoły dwa samochody.

Gójsk. Poważne konsekwencje po ataku na dwie kobiety i policjanta

Szczegóły zdarzenia wciąż są ustalane, a kolejni świadkowie przesłuchiwani. Śledczy starają się dowiedzieć, jak przebiegało spotkanie i co wywołało wybuch agresji. Sytuacja mężczyzny jest jednak bardzo poważna.

We wtorek 18 listopada agresywny rodzic może usłyszeć kilka zarzutów, w tym także zniszczenie mienia. Podczas zatrzymania zaatakował jednego z policjantów, dlatego dodatkowo może odpowiedzieć za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

Czytaj też:

Samorząd lekarski reaguje: „Zero tolerancji dla agresji wobec medyków!”Czytaj też:

Wysokie kary na Majorce. Tego powinni wystrzegać się turyści