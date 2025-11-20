Kolejne groźby wobec Nawrockiego. „Nie ma zgody”

„Nie ma zgody na łamanie prawa w sieci! Na bieżąco zgłaszamy do platform społecznościowych wszelkie nielegalne treści. Szczególnie te z groźbami wobec najważniejszych osób w państwie – jak prezydent RP. Dziś mieliśmy kolejny taki przypadek. Dziś to moderacja platform decyduje czy takie treści znikną i jak szybko. Dlatego pracujemy nad wdrożeniem aktu o usługach cyfrowych – DSA – aby treści nielegalne były szybko usuwane” – napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Gawkowski.

Wicepremier podkreślił, że „ustawa jest już na końcówce prac sejmowych i niebawem trafi do podpisu Karola Nawrockiego”. Marek Gieorgica z Ministerstwa Cyfryzacji wyjaśnił Polskiej Agencji Prasowej, że chodzi o wpis z platformy X (dawny Twitter), w którym internauta „sugerował lub nawoływał do zamachu na głowę państwa”. Za wyszukiwanie tego typu treści w sieci odpowiedzialny jest specjalny zespół w Państwowym Instytucie Badawczym NASK.

Groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Kolejny taki przypadek

Według procedury w przypadku odnalezienia groźby błyskawicznie powiadamiana jest moderacja platformy, na której taki wpis został zamieszczony. Zazwyczaj zgłoszenie kierowane jest również do odpowiednich służb. W poniedziałek policjanci z Warszawy poinformowali o zatrzymaniu 19-latka z powiatu otwockiego, który kierował groźby karalne wobec prezydenta. Do zdarzenia doszło na platformie X podczas meczu reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Nawrocki był wtedy obecny na trybunach Stadionu Narodowego w czasie spotkania z Holandią w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Pod postem z głową państwa pojawił się komentarz „do zobaczenia Karolku” z dołączonym zdjęciem osoby trzymającej w dłoni pistolet. Autora wpisu ustalono po kilku godzinach, a potem zatrzymano. W niedzielę Polak usłyszał zarzuty i został objęty dozorem policyjnym i zakazem zbliżania się do głowy państwa. Grożą mu trzy lata więzienia.

