Groził Nawrockiemu przy okazji meczu Polaków. Na jaw wyszły nowe fakty

W sobotę 15 listopada w godzinach wieczornych Komenda Stołeczna Policji przekazała, że doszło do zatrzymania mężczyzny w związku z podejrzeniem kierowania gróźb karalnych pod adresem Karola Nawrockiego.

W ręce służb trafił 19-letni Polak, mieszkaniec powiatu otwockiego. Z informacji warszawskich służb wynika, że zatrzymanemu grozi kara do nawet trzech lat pozbawienia wolności. Doniesienia policji potwierdzili także szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.

Groził Nawrockiemu przed meczem Polska – Holandia

Zatrzymanie 19-latka ma związek ze zdjęciem, które błyskawicznie obiegło media społecznościowe. W piątek 14 listopada reprezentacja polskich piłkarzy rozgrywała na PGE Narodowym w Warszawie mecz z Holandią w ramach eliminacji do mundialu. Zmaganiom podopiecznych Jana Urbana przyglądał się z trybun Karol Nawrocki.

O obecności prezydenta na meczu poinformowano na oficjalnym profilu Łączy nad Piłka prowadzonym przez PZPN. Do wpisu dołączono zdjęcie głowy państwa w biało-czerwonym szaliku. W otoczeniu prezydenta znaleźli się m.in. jego młodszy syn Antoni oraz prezes PZPN Cezary Kulesza.

Pod postem jeden z internautów zamieścił skandaliczne zdjęcie. Widać na nim było pistolet oraz podpis „do zobaczenia Karolku”. Chociaż ostatecznie wpis został usunięty, to nadal można go znaleźć w sieci.

Groźby pod adresem Karola Nawrockiego

Do sprawy odniósł się szef gabinetu Karola Nawrockiego. – Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Tych gróźb po wyborach było już wiele. To jest efekt nakręcania spirali nienawiści wobec prezydenta Karola Nawrockiego, próba podważenia tej prezydentury oraz podważenia pozycji prezydenta od pierwszego dnia – komentował w rozmowie z WP Paweł Szefernaker z Kancelarii Prezydenta.

– Karol Nawrocki spotyka się z Polakami, prowadzi taką prezydenturę, jaką obiecał w kampanii wyborczej. Nic go nie zatrzyma. Obiecał Polakom aktywną prezydenturę i taka ona będzie – dodawał współpracownik głowy państwa.

