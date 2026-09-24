Nożownik w klasztorze na Podkarpaciu. Ranił pięć osób

W Jarosławiu w województwie podkarpackim mężczyzna z ostrym przedmiotem zaatakował na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. Jak podaje policja, ranił pięć osób: czterech mężczyzn i jedną kobietę. TVP.Info podaje, że udało się zatrzymać napastnika. To 31-letni Ukrainiec.

Atak nożownika w Jarosławiu. Policja podała narodowość podejrzanego

„31-latek ranił nożem czerech mężczyzn i kobietę. Mężczyzna został zatrzymany. Poszkodowani trafili do szpitala” – potwierdzała Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu.

„Dziś około godz. 9:30, policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie Jarosławskiego Opactwa na ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował nożem mężczyznę”- dodawano w oficjalnym komunikacie.

Funkcjonariusze policji mieli zatrzymać podejrzanego obcokrajowca na miejscu zdarzenia. Ustalono, że kilkanaście minut wcześniej to ten mężczyzna ranił nożem pięć osób. Wszyscy ranni trafili do szpitala, a obrażenia trzech mężczyzn są określane jako poważne. Na miejscu pojawili się policyjni eksperci, których zadaniem jest ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz znalezienie jego przyczyn.

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