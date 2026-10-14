Burza w TK po ślubowaniu Macieja Berka. Święczkowski: „Wysyłam pismo do prezydenta”

Przypomnijmy, w piątek w Sejmie odbyło się ślubowanie Macieja Berka wybranego przez większość sejmową na stanowisko sędziego do Trybunału Konstytucyjnego. Wywołało to falę oburzenia wśród przedstawicieli opozycji, ponieważ w uroczystości nie wziął udziału Karol Nawrocki.

Berek złożył ślubowanie. Święczkowski: „To ja będę oceniał, kto może orzekać”

Po zakończeniu ślubowania Maciej Berek wraz z kilkoma innymi nowo wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego udał się do siedziby organu. W tym samym czasie w pobliżu budynku TK zebrali się m.in. politycy opozycji, którzy nie zgadzają się z nominacją oraz ślubowaniem Berka, a także dziennikarze.

– Każdego zapraszam do TK, także policję, jeżeli uzyska moją zgodę, mogą przebywać na terenie Trybunału. Natomiast to ja będę oceniał, kto może orzekać, kto nawiązał stosunek służbowy, a kto nie – mówił obecny na miejscu prezes Bogdan Święczkowski. – Boję się tylko pana Boga i sądu ostatecznego – dodał.

Poinformował również, że uniemożliwił wejście do części sędziowskiej osobom zaprzysiężonym w Sejmie na stanowiska sędziów TK bez obecności Karola Nawrockiego.

– W tej chwili wszystko zależy od pana prezydenta (...). Pan Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje jego ślubowanie. Wysyłam takie pismo do pana prezydenta – przekazał prezes TK Bogdan Święczkowski.

Interwencje polityków w siedzibie TK po ślubowaniu Berka

Rzecznik Prasowy PiS Rafał Bochenek poinformował w serwisie X, że „od rana posłowie partii są zgromadzeni zarówno przed Trybunałem Konstytucyjnym, jak i w środku budynku, prowadząc aktualnie interwencje” .

W budynku pojawił się także prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, „prowadzący od rana interwencję poselską w związku z próbą nielegalnego przejęcia ostatniej niezależnej od rządu instytucji wymiaru sprawiedliwości” .

„Dzisiaj miejsce wszystkich ugrupowań patriotycznych, rzeczywiście opozycyjnych wobec bezprawia Tuska, jest przed Trybunałem Konstytucyjnym” – dodał.

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