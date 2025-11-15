Internauta „groził” prezydentowi Nawrockiemu? „Do zobaczenia, Karolku”

To tylko głupi żart? A może realna groźba? Jedno jest pewne, użytkownik sieci, który opublikował fotografię, na której znajduje się mężczyzna trzymający broń w ręku, może mieć teraz kłopoty.

Służby zareagowały na artykuł redakcji Telewizji Republika, która postanowiła nagłośnić internetowy incydent.

Oto szczegóły sprawy. Fotografia opublikowana została przed meczem Polska-Holandia

Warto opisać kontekst, w jakim zdjęcie pojawiło się na X. Profil Łączy nas piłka, który publikuje informacje dot. reprezentacji Polski, a którego właścicielem jest Polski Związek Piłki Nożnej, udostępnił fotografię prezydenta Nawrockiego z synem Antonim. Wspólnie kibicowali podczas meczu Polski z Holandią (zakończył się on wynikiem 1:1).

Pod wpisem jeden z internautów umieścił budzący grozę komentarz z bronią. Zdaniem dziennikarzy TV Republika w ten sposób „groził on śmiercią prezydentowi”.

Wpis na X, który opublikowała redakcja stacji, nie umknął uwadze warszawskim funkcjonariuszom. Komenda Stołeczna Policji postanowiła zareagować. „Niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie X KSP podjęła ws. czynności. Pozostają one w toku” – podkreślili przedstawiciele służb.

Oto wstępne ustalenia KSP dot. treści komentarza

Zdjęcie poddane została też analizie. „W odniesieniu do samego zdjęcia, które wykorzystano w przedmiotowym poście – fotografia była wcześniej publikowana w innym kontekście na innych stronach i w serwisach społecznościowych” – ustalili mundurowi.

