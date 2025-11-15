Zaginiona Polka przeżyła, odnaleziono ją w rzece. Policja szuka podejrzanego o napaść

O sprawie poinformował lokalny dziennik „Cellesche Zeitung”. Wszystko zaczęło się od tego, że siostrzeniec 70-latki zgłosił miejscowym służbom jej zaginięcie.

Wkrótce policji udało się ją odnaleźć – znajdowała się w rzece Aller, nieopodal mostu Pfennigbrücke. Starsza kobieta była zziębnięta, miała przemoczone ubranie i wymagała interwencji ratownika medycznego w związku z odniesionymi obrażeniami.

Z ustaleń mundurowych wynika, że kobieta poszła na spacer, w trakcie którego została napadnięta. Podejrzany miał kilkukrotnie uderzyć ją w głowę i twarz. Na końcu zepchnął ją do rzeki.

Polka napadnięta w Niemczech. Policja szuka podejrzanego

Jak podaje „CZ”, 70-latka szczegółowo opisała wygląd mężczyzny. Na bazie jej zeznań stworzono jego rysopis. Jest on w wieku ok. 30-40 lat, miał szczupłą sylwetkę i mniej więcej 170 centymetrów wzrostu.

Funkcjonariusze zwrócili się do lokalnej społeczności i internautów, którzy rozpoznają podejrzanego o atak na staruszkę, by – jeśli dysponują informacjami, które mogą pomóc w jego namierzeniu – skontaktowali się ze służbami.

