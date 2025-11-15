Wstrząsający finał policyjnej interwencji. Doszło do nagłej śmierci 39-latka

W piątek (14 listopada) mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Koninie (Wielkopolska) zostali wezwani na pomoc. Na terenie dzielnicy Gosławice miał miejsce incydent – jeden z mieszkańców, 39-letni, zachowywał się agresywnie. Funkcjonariuszy zawiadomiła matka mężczyzny, która była zaniepokojona zachowaniem syna – opisuje portal Onet.

Na widok policji 39-latek zareagować miał w niestosowny sposób. Mundurowi zmuszeni zostali do użycia siły.

Konin. Wstrząsający finał policyjnej interwencji

Aspirant Sylwia Król z zespołu ds. komunikacji społecznej przekazała Onetowi, że 39-latek miał najpierw poszczuć policjantów psem. Potem w ruch poszła metalowa rura, którą miał uderzyć jednego z nich.

W związku z agresywnym zachowaniem 39-latka funkcjonariusze przystąpili do jego obezwładnienia i założenia mu kajdanek.

Przedstawicielka policji relacjonuje, że wezwano też zespół ratownictwa medycznego. Wkrótce karetka pogotowia zjawiła się na miejscu. Członkowie ZRM spostrzegli, że mężczyzna traci świadomość, więc rychło przystąpili do reanimacji (resuscytacji krążeniowo-oddechowej). Mimo starań 39-latek nie przeżył.

Asp. Król zapewnia, że policjanci „poza siłą fizyczną, miotaczem gazu pieprzowego i kajdanek nie używali żadnych innych środków”. – Przebieg interwencji był rejestrowany przez kamery nasobne funkcjonariuszy – zaznaczyła.

Tragedia podczas interwencji służb w Wielkopolsce. Okoliczności śmierci 39-latka będą weryfikowane

Z ustaleń źródła, które powołuje się na informacje od przedstawicielki KMP w Koninie, wynika, że sprawa będzie analizowana przez wydziały kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Głównej Policji.

Badać będą ją też śledczy – konkretnie Prokuratura Rejonowa w Koninie.

