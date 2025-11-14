Zawrzało po kontroli na Lotnisku Chopina. MSWiA odpowiada na zarzuty

Jacek Kurski wywołał burzę swoim wpisem w mediach społecznościowych. Były prezes TVP opisał sytuację, która miała miejsce na warszawskim Lotnisku Chopina.

Ziobro na Lotnisku Chopina? Kurski wywołał burzę

„Wychodzącym godzinę temu z pokładu samolotu Brussels Airlines pasażerom lotu SN 2555 z Brukseli do Warszawy – w tzw. rękawie na Okęciu kontrolowano dokumenty. Nie podano powodu kontroli. Kobiet nie sprawdzano. Szukano mężczyzny. Taka uśmiechnięta ciekawostka” – stwierdził były polityk. Jego wpis miał sugerować, że służby poszukiwały Zbigniewa Ziobry, który aktualnie przebywa na Węgrzech.

MSWiA odpowiada na zarzuty

Na sugestie Jacka Kurskiego stanowczo zareagowało MSWiA. „Kontrola na Okęciu to rutynowe działania mające na celu bezpieczeństwo pasażerów. Łączenie jej z konkretnym politykiem to próba upolitycznienia pracy służb mundurowych” – podkreśliła rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.

W krótkim wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych tłumaczyła, że „poszukiwania Zbigniewa Ziobry to obowiązek państwa”.

„Sugerowanie, że służby miały fałszywy »cynk« jest absurdem i próbą ośmieszenia organów ścigania. Prawdziwe pytanie brzmi, dlaczego polityk poszukiwany przez organy ścigania, który twierdzi, że nie ma nic na sumieniu występuje w telewizji, zamiast współpracować z wymiarem sprawiedliwości” – dodała przedstawicielka MSWiA.

Ziobro z azylem na Węgrzech?

Prokuratura Krajowa przekazała, że Zbigniew Ziobro mógł popełnić nawet 26 przestępstw. Główne zarzuty dotyczą wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości na osobisty użytek polityków Suwerennej Polski. Nieprawidłowości mają dotyczyć nawet 150 mln złotych.

Sejm wyraził zgodę na uchylenie politykowi PiS immunitetu oraz jego tymczasowe aresztowanie. Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy do niego dojdzie, ponieważ Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech. Spotkania m.in. z Viktorem Orbanem wywołało falę pytań, czy były minister sprawiedliwości zamierza ubiegać się azyl.

