Podejrzany o „poważne przestępstwo” wyjął broń. Ranił 2 funkcjonariuszy

O zdarzeniu poinformowała redakcja RMF FM. Czynności policjanci z Podlasia prowadzili w środę (12 listopada).

Próba zatrzymania 48-latka miała związek ze śledztwem prowadzonym – jak ustalili dziennikarze rozgłośni – pod katem posiadania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej, o co podejrzany jest mężczyzna. W komunikacie prasowym, który opublikowany został m.in. na Facebooku, przedstawiciele CBZC piszą zaś jedynie o „poważnym przestępstwie”.

Wykonywali swoje obowiązki służbowe na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ. W trakcie próby zatrzymania 48-latek nagle wyciągnął broń i zaczął strzelać.

48-latek miał zaatakować mundurowych z Białegostoku. „Zostali ranni”

Więcej szczegółów CBZC podało w poście opublikowanym w mediach społecznościowych. Podczas prowadzenia czynności „w pewnym momencie – nieoczekiwanie i bez ostrzeżenia – 48-letni mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy z karabinka pneumatycznego” – czytamy.

Niestety nie obyło się bez obrażeń. „Dwoje funkcjonariuszy zostało rannych w rękę i udo. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo” – zaznaczyli przedstawiciele centralnego biura. Wkrótce jednak funkcjonariuszom udało się „obezwładnić i zatrzymać mężczyznę”. „Teraz 48-latek odpowie nie tylko za pierwotne przestępstwo ale także za atak na policjantów i posiadanie broni bez odpowiednich zezwoleń” – pisze CBZC.

Mundurowi weszli do mieszkania podejrzanego, gdzie „zabezpieczyli m.in. wiatrówki różnego typu, kuszę, łuk oraz nunczako”.

Podlasie. Policjanci odnieśli obrażenia podczas próby zatrzymania. „Trudna i niebezpieczna służba”

Przy okazji niebezpiecznego incydentu przedstawiciele policji przypomnieli, w jak niebezpiecznych i nieprzewidywalnych warunkach pełnią swoje obowiązki dla społeczeństwa. „Ta sytuacja pokazuje, jak trudna i niebezpieczna jest nasza służba i z jakimi zagrożeniami mierzą się policjanci podejmując każdego dnia tysiące interwencji w całym kraju” – czytamy.

