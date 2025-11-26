Ile kosztowała komisja badająca wpływy Rosji i Białorusi w Polsce? Wynagrodzenia ujawnione

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich działała niewiele ponad rok, od maja 2024 roku. Analizowała ponad 2 tysiące dokumentów jawnych i niejawnych, których łączna objętość wyniosła 17 tysięcy stron. W kwietniu 2025 roku premier otrzymał niejawny raport podsumowujący działalność komisji, jeden z trzech opracowanych dokumentów. Z końcem lipca komisja zakończyła pracę, pozostawiając opinii publicznej tylko część ustaleń.

Długofalowa wojna kognitywna

Jak wynika z opublikowanych informacji, komisja ustaliła, że Rosja przy wsparciu Białorusi prowadzi przeciw Polsce długofalową wojnę kognitywną, której celem jest zwiększenie polaryzacji społecznej, podważenie zaufania do struktur demokratycznych oraz osłabienie i dezintegracja Zachodu. Analizy wykazały, że władze państwowe w latach 2004–2024 posiadały informacje o osobach i instytucjach szerzących prorosyjską i białoruską dezinformację, lecz rzadko podejmowano skuteczne działania, co komisja uznała za szkodliwe.

Efektem prac komisji były dwa zawiadomienia do prokuratury. Pierwsze dotyczyło byłego szefa MON Antoniego Macierewicza i zarzutu zdrady dyplomatycznej w związku z rezygnacją z programu zakupu samolotów do tankowania w powietrzu („Program Karkonosze”). Drugie zawiadomienie odnosiło się do byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotra Pogonowskiego, który miał nie dopełnić obowiązków służbowych przy likwidacji 10 z 15 delegatur terenowych ABW, co komisja uznała za negatywny wpływ na bezpieczeństwo państwa. Szczegóły dwóch pozostałych raportów pozostają niejawne.

Koszty i wynagrodzenia członków komisji

Opublikowane wynagrodzenia ujawnił wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha w odpowiedzi na interpelację poselską. Zgodnie z zarządzeniem premiera, członkowie komisji otrzymywali miesięczne wynagrodzenie na poziomie sekretarza stanu, wynoszące 16 tys. 834,86 zł brutto. Oprócz członków komisji zatrudniono dodatkowy personel wspierający, w tym sekretarza komisji, który zarobił łącznie 232 tys. 214,25 zł. Całkowite wynagrodzenia członków komisji wyniosły 2,8 mln zł. Do tego należy doliczyć wypłaty dla 24 osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, które łącznie otrzymały 342 tys. zł. W sumie działalność komisji kosztowała prawie 3 miliony złotych.

