Groźna choroba wróciła do Polski. Podjęto zdecydowane działania

8 października krakowscy radni przyjęli program polityki zdrowotnej ws. szczepień przeciwko krztuścowi w Małopolsce na lata 2025 – 2030. Inicjatywę opracował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a współfinansować ją będzie Urząd Miasta Krakowa. Program powstał w związku z pogarszającą się sytuację epidemiologiczną, związaną z rosnącą liczbą zachorowań na krztusiec.

Nagły wzrost groźnej choroby z 32 do 1 237 przypadków w ciągu roku. Kraków reaguje

Podwyższony wskaźnik w regionie jest obserwowany od 2010 r., ale w 2024 r. nastąpił nagły wzrost. Jeszcze w 2023 r. przypadków zachorowań na krztuśca było 32 przy 1 237 rok później, co stanowi wzrost o ponad 3 800 proc. w skali roku. Najwięcej zachorowań odnotowano w grupach wiekowych 10 – 14 lat (271 osób) oraz 40 – 44 lata (104 osoby). Krztusiec jest bardzo wysoce zakaźny i stanowi poważne zagrożenie dla osób nieodpornych.

Choroba objawia się intensywnym, napadowym kaszlem, odkrztuszaniem śluzu i wymiotami. U niemowląt poniżej szóstego miesiąca życia, zamiast kaszlu mogą wystąpić bezdechy i utrata przytomności z powodu niedotlenienia, które bez odpowiedniego leczenia mogą prowadzić do śmierci. U dzieci osób starszych i z osłabioną odpornością krztusiec może powodować groźne powikłania.

Kraków zmaga się z zapomnianą chorobą. Uruchomiono specjalny program ws. krztuśca

Bezpłatne szczepienia dla mieszkańców Krakowa obejmą 475 osób, które nie są już objęte obowiązkowymi, bezpłatnymi szczepieniami w ramach kalendarza szczepień. Rejestracja telefoniczna trwa. Jest dostępna pod nr tel.: 12 629 88 00, po wybraniu cyfry jeden, a następnie siedem. Szczepienia wykonywane są do 15 grudnia w Centrum Medycznym Scanmed w Krakowie, przy ul. Armii Krajowej 5.

