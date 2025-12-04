Arcybiskup udzielił dyspensy na piątek 5 grudnia. Obowiązuje tylko lokalnie!

Na stronie archidiecezji katowickiej opublikowano dekret biskupi z 27 listopada, w którym mowa o uroczystościach barbórkowych. W związku z przypadającym na 4 grudnia świętem górników, zdecydowano się na udzielenie dyspensy na piątek 5 grudnia. Tego dnia wyjątkowo nie będzie obowiązywał zakaz spożywania pokarmów mięsnych.

Barbórka. Dyspensa w archidiecezji katowickiej

Z dyspensy udzielonej przez arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego będą mogli jednak skorzystać tylko ci wierni, którzy w piątek faktycznie będą przebywać na terenie archidiecezji katowickiej. Przykładowo mieszkańcy diecezji gliwickiej nadal będą musieli przestrzegać zasady piątkowej wstrzemięźliwości.

W swoim dekrecie metropolita katowicki prosił, by w zamian za dyspensę wierni wykonali drobny gest o charakterze duchowym lub charytatywnym. Jako przykłady podał modlitwę w intencji papieża, Kościoła lub pomoc potrzebującym. Dyspensa nie jest więc w tym wypadku wyłącznie zgodą na pokarmy mięsne, ale też pewnym zobowiązaniem.

Piątkowy post i dyspensa biskupia

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego wierni po ukończeniu 14. roku życia są zobowiązani do piątkowej wstrzemięźliwości od spożywania mięsa. To nie tylko kwestia tradycji, ale też dyscypliny – ma pomóc w zwróceniu uwagi na kwestie duchowe, a nie tylko doczesne przyjemności.

Dyspensa biskupia jest formą odstępstwa od zasady wstrzemięźliwości. Obowiązuje jednak tylko lokalnie i wierni z innych diecezji powinni śledzić komunikaty na stronach internetowych swoich parafii, jeżeli chcą dowiedzieć się o sytuacji u siebie.

Barbórka. Święto nie tylko górników

Barbórka przypada co roku 4 grudnia, w dniu świętej Barbary. Jest tradycyjnym świętem górników, ale tego dnia świętują również geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych, a wiec także ropy naftowej czy gazu.

Tradycyjnie Barbórka zaczyna się uroczystą msza świętą w kościele lub w cechowni (pomieszczeniu w kopalni, w którym górnicy zbierają się przez zjazdem pod ziemie) przy figurze świętej Barbary. Po mszy świętej górnicze orkiestry przechodzą ulicami górniczych osiedli maszerując w głośnej paradzie, której stałym elementem jest odegranie górniczego hymnu. Jedna z najsłynniejszych w Polsce tego typu parad przechodzi co roku przez katowickie osiedle Nikiszowiec.

Górnicy świętują Barbórkę ubrani w tradycyjny górniczy mundur z charakterystycznym górniczym czako (nakryciem głowy). Zwyczaj noszenia munduru wprowadzono na Górnym Śląsku w XVIII wieku. Jego wzór pochodzi z niemieckiego Zagłębia Ruhry. Na górniczym mundurze znajduje się zwykle górnicze godło przedstawiające dwa skrzyżowane górnicze narzędzia, nazywana popularnie młotkami, żelazko i perlik.

